Denetim sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi, 17-23 Aralık tarihleri arasındaki ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. 4 ithal, 2 yerli üründe limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi.

Açıklamada, ithal ürünlerden 40 numunenin 36’sının temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 4 ürüne rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, Deftera Gıda’ya ait armutta (Ankara) ve elmada (Golden) ve Köşe Tic. Ltd. ait elmada (Golden), limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürünlerin firmaların isteği üzerine menşeine iade edildiği ifade edildi.



Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2021, 12:26

Muha Sebze ve Meyve Ltd’e ait armutta da (Deveci), limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiği kaydedilen açıklamada, ürünün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edileceği bildirildi.Yerli ürünlerde ise 12 numuneden 10’unun temiz olduğu belirtilen açıklamada, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürüne rastlandığı kaydedildi.