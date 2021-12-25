‘Her şey yoluna girecek’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman önceki gün Gazimağusa’da “Gençler Soruyor Tufan Erhürman Cevaplıyor” etkinliğine katıldı. Sorulara cevap veren

Erhürman, gençlerin umutlarını yitirmesine sebep olanların gideceklerini savunarak, 23 Ocak’tan sonra CTP’nin iktidarıyla birlikte Kıbrıs sorununda doğru zemine geri dönüleceğini ve gençlerin göç etmesinin önüne geçileceğini söyledi.

Erhürman, Kıbrıs sorununun doğru raydan çıktığını ancak 23 Ocak’tan sonra uluslararası toplum ve uluslararası hukukun da kabul ettiği gibi iki toplumlu, iki kesimli ve siyasi eşitliğe dayalı federal çözüm zeminine yeniden geri dönüleceğini belirtti.

Kıbrıs Türk toplumunun özellikle 2004 yılındaki Annan Planı referandumuna evet demesiyle birlikte Avrupa kapılarının açıldığını ve bu konuda birçok kazanım elde edildiğini ifade eden CTP Genel Başkanı Erhürman, gençlerin bu doğru zemin sayesinde Avrupa’da eğitim hakkı elde ettiğini ve AB bursu almaya hak kazandıklarını anlattı.



Kıbrıs müzakerelerinde doğru zemine basılması durumunda çözüme ulaşılamadığı durumda bile Kıbrıslı Türklerin uluslararası hukuk ve uluslararası toplumla parça parça da olsa buluşma imkanı yakaladığını kaydeden Tufan Erhürman, müzakereleri tekrar bu zemine çekeceklerini söyledi.

“Amacımız kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi”

Kıbrıs sorununun çözümü hedefinin yanında iki hedefleri daha bulunduğunun altını çizen Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümüne kadar olan sürede halkı dünyayla buluşturmak ve kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratmak amacında olduklarını dile getirdi.

CTP’nin hükümette bulunduğu 2018’de Derinya ve Aplıç kapılarının açıldığını ve o bölgedeki çarşıların hareketlendiğini belirten Erhürman, 23 Ocak’tan sonra göreve geldikten sonra Lefkoşa’da Mağusa Kapısı’nı açacaklarını, bu sayede hem iki toplumu daha çok buluşturacaklarını hem de iki ekonomiyi yakınlaştıracaklarını söyledi.

Açık pazarı gezdi

Bu arada Erhürman ve beraberindeki heyet Gazimağusa’da açık pazarı gezerek yurttaş ve esnafın sorunlarını dinledi.

Verilen bilgiye göre, Erhürman’a açık pazar gezisinde milletvekili adayları da eşlik etti.