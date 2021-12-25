Sahte komiserlere ağır darbe

Suna ERDEN

Uzunca bir süredir Türkiye GSM hatlarından, KKTC’deki yaşlı ve emekli kişileri arayıp kendilerini komiser, polis, savcı, yargıç olarak tanıtan ve bu şekilde büyük vurgunalar yapan şebekenin ada içindeki uzantıları ortaya çıkarıldı.

Türkiye ve KKTC’de yaşayan kişilerin organize bir şekilde yaptıkları soygunda rol alan Harun Sırakaya, Ercan Havaalanı’ndan çıkış yapmak isterken 12 bin Sterlin’le yakalandı.

Polisin sorgulaması sırasında üzerindeki parayı nereden bulduğuna dair izahat veremeyen Harun Sırakaya, sorgulama sonrasında bülbül gibi konuşmaya başladı.

Türkiye’de yaşayan Sırakaya’nın, KKTC’de ikamet eden Elmaz Karamanoğlu ve Kenan Aslan’la birlikte yaşlı ve emekli kişileri terör örgütleri ve FETÖ ile korkutarak büyük paralar aldığı belirlendi.

Başkomiser olduğunu söyledi

Türkiye ve KKTC’de ortak yürütülen dolandırıcılık olayı Sırakaya’nın Ercan’da yakalanmasıyla ortaya çıktı.

Elde edilen bilgilere göre; Harun Sırakaya, Kuzey Kıbrıs’a gelmeden önce buradaki işbirlikçileri sayesinde Hasan Akça’nın cep telefonuna ulaştı.

Üç ayrı GSM hattından birkaç kez Akça’yı arayan Sırakaya, kendisini Başkomiser Hakan olarak tanıtarak, FETÖ terör örgütünün başına bela olacağını, örgütün KKTC’deki yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştireceklerini söyledi. Zanlı, Akça’dan operasyona destek olması için 15 bin Sterlin talep etti.

Sırakaya, Akça’yı Gönyeli’de belirlediği adrese gelmesini istedi. Sırakaya, Akça’yı ikna edince devreye Elmaz Karamanoğlu ve Kenan Aslan girdi.

Kenan Aslan da Elmaz Karamanoğlu’nu yönlendirerek, buluşma adresine gelen Akça’dan 15 bin sterlini almasını sağladı.

Organizasyonu yaptıktan sonra 21 Aralık tarihinde ülkeye gelen Sırakaya payına düşen parayı alıp girmek isterken yakalanınca şebeke çöktü.

Tutuklanan 3 zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Şebekenin başka kurbanları olabileceği belirtilirken, soruşturmayı yapan polis, duruşmada olayı aktardı.

Korkutup parasını aldılar



Polis, Türkiye’ye ait GSM hatlarından 70 yaşındaki Akça’yı arayan bir şahsın kendisini Başkomiser Hakan olarak tanıttığını; FETÖ terör örgütüne operasyon yapılacağını söylediğini ve para talep ettiğini açıkladı. Polis, başka bir şahsın ise Hasan Akça ile Gönyeli'de buluşarak, 15 bin Sterlin aldığını belirtti.

Ercan’da yakalandı

Polis, 23 Aralık 2021 tarihinde Harun Sırakaya’nın tasarrufunda 12 bin Sterlin nakit para ile Ercan Havalimanından çıkış yaptığı esnada tespit edildiğini söyledi. Polis memuru, Para ve Kambiyo Yasasında öngörülen meblağın üzerinde dövizle çıkış yaptığı için sorgulanan Harun Sırakaya’nın, parayı nereden bulduğuna dair tutarlı bir açıklama yapamadığını ifade etti.

Polis memuru, Harun Sırakaya 'nın cep telefonunda yapılan incelemede Hasan Akça’dan para aldığı tarihte Elmaz Karamanoğlu'yla yaptığı cep telefonu görüşmelerinin kayıtlarının tespit edildiğini açıkladı.

Polis, Elmaz Karamanoğlu’nun aynı gün Güzelyurt'taki ikametgâhında tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Organizasyonu yaptı, ülkeye geldi

Polis, sorgulanan Elmaz Karamanoğlu’nun Güzelyurt'ta önceden tanıdığı ve birlikte iş yaptığı Kenan Aslan isimli şahsın kendisini telefonla arayarak, kirvesi olan Harun Sırakaya’nın Türkiye'den geleceğini, kendisini herhangi bir yere yerleştirmesini istediğini anlattığını söyledi.

Polis memuru, Karamanoğlu’nun talep üzerine 22 Aralık 2021 tarihinde saat 16.30 sıralarında Güzelyurt terminalinde Harun Sırakaya ile buluşup bir otele götürdüğünü beyan ettiğini anlattı.

Polis, Karamanoğlu’nun 22 Aralık günü Kenan Aslan’ın kendisini telefonla arayıp Lefkoşa'ya gidip gitmeyeceğini sorduğunu; gideceğini söylemesi üzerine bir tanıdığından para alması gerektiğini söyleyerek, yardım istediğini anlattığını ifade etti.

Polis, Elmaz Karamanoğlu'nun Kenan Aslan’ın kendisini, Gönyeli’ye gönderdiğini, Hasan Akça ile buluşmasını sağladığını öne sürdüğünü açıkladı. Polis, Elmaz Karamanoğlu'nun Akça’dan 15 bin sterlin alarak, Güzelyurt'a geri döndüğünü, otele gidip parayı Harun Sırakaya'ya teslim ettiğini öne sürdüğünü söyledi.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını ve bu olayın toplumda büyük bir infial yarattığını belirtti. Polis, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ifade ederek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Bu numaralara dikkat

Bu arada polis dün duruşmada dolandırıcıların kullandıkları telefon numaralarını da açıkladı. Polisin açıkladığı numaralar şunlar:

05528226749, 05526503981, 05464040834, 05338251189 05488772291.