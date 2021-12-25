33 sabıkası var

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, iki ayrı işletmeden toplam 3 bin 650 TL çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Yusuf Ayter hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.



Polis 33 sabıkası olanzanlı Ayter’in kamu yararı gereği yargılanıncaya kadar cezaevine gönderilmesini talep etti, mahkeme zanlının davaları görüşülünceye değin hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi. Zanlı dükkan açma, sirkat, kanunsuz uyuşturucu madde alma, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu, evrak sahteleme ve sahtelarlıkla para temini suçlarından yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mahir Türe, 14 Aralık 2021 tarihinde, saat 20.30’da, Fazıl Polatpaşa Camii bahçesinde faaliyet gösteren çay bahçesine girilerek, 150 TL madeni paranın çalındığını belirtti. Türe, 16 Aralık 2021 tarihinde de Kaliland bölgesinde faaliyet gösteren Med Market isimli işletmeye, giriş kapısı hasara uğratılmaksızın girildiğini ve market içerisinden 3 bin 500 TL nakit para ile bir karton Malboro marka sigaranın sirkat edildiğini anlattı.Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini ve zanlının kimliğinin tespit edildiğini hatırlatan polis, aynı gün zanlının yakalandığını aktardı. Polis, zanlının üzerinde yapılan arama sonucu 3 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddenin de ele geçirildiğini anımsattı. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren Türe, benzer suçları olan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Mine Gündüz, zanlının, 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.