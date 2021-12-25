Şimdi cezaevinde

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da kız arkadaşını darp ederken suçüstü yakalanan, üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde de bulunan Cenk Dündarcan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlı uyuşturucu madde tasarrufu, darp, uygunsuz tavır hareket ve rahatsızlık verme suçlarından yargılanmak üzere teminata bağlandı. Ancak mahkemenin teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı cezaevine gönderildi. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mahir Türe, 21 Aralık 2021 tarihinde, Adli Şube Amirliği’ne, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Asil Tower isimli binanın park alanında, bir erkek şahsın, araç içerisinde bir kadını darp ettiği yönünde ihbar geldiğini ve bölgeye gidildiğini anlattı. Polis, zanlının, uygunsuz tavır ve hareketler sergilerken suçüstü tespit edildiğini ancak ekiplere direnmesi üzerine makul güç kullanılarak alıkonulduğunu belirtti. Zanlının, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne götürüldüğünü ve üzerinde yapılan arama sonucunda 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini aktaran Türe, zanlının, uygunsuz davranışlarına devam ederek, oda içerisinde bulunan tahta masa üzerine kafası ile vurduğunu söyledi. Polis, zanlının, doktor kontrolünden geçirildiğini de ifade etti.

Teminatı yatıramadı

Zanlı hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını söyleyen Türe, zanlının teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme, zanlı Cenk Dündarcan’ın yurt dışına çıkışının yasaklanması seyahat belgelerine el konulması, 10 bin TL nakit teminat ödemesi, KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL meblağlı kefalet senedi imzalaması, şartlarıyla yargılanıncaya kadar serbest bırakılmasına emir verdi. Ancak mahkemenin teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı cezaevine gönderildi.