Siyasi istikrar şart

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve bazı milletvekili adayları, dün, seçim çalışmaları kapsamında Sönmezliler Ocağını ve Şehit Aileleri Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Özersay, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının bir devlet sahibi olabilmesi için çok büyük fedakarlıklar ortaya konulduğunu belirtti. Özersay, bu uğurda şehitlerin hayatlarını feda ettiklerini belirterek, “Bunun bilinciyle halk olarak devlete sahip çıkılması gerektiğini, daha güçlü bir devletin böyle ekonomik dar boğazdan geçilen bir dönemde halkın yanında daha güçlü şekilde durabileceğini” söyledi.

Özersay, ülke ekonomisinin yeniden ayağa kalkabilmesi için “uzun soluklu ekonomi politikaları” gerektiğini, bunların gerçekleştirilebilmesi için de “siyasi istikrarın şart” olduğunu belirtti.



Sorumlu siyaset yapılması gerektiğine işaret eden Özersay, HP’nin muhalefet döneminde, gerek bütçenin geçmesi gerekse de kuraklık ödeneklerinin ödenebilmesi noktasında hükümete nisap desteği sağladığını anımsattı.

“Ayakta durmayı başaracağız”

Özersay, HP’nin bugüne kadar ortaya koyduğu çabanın, devleti daha iyi çalışır ve halkı tarafından sahip çıkılan bir devlet haline getirmek için olduğunu ifade ederek, “Bizim açımızdan bu son derece önemli bir husustur” dedi.

Sönmezliler Ocağı mensuplarının, bir mücadelenin simgesi olduğunu belirten Özersay, bu topraklara sahip çıkmak ve Kıbrıs Türk halkını var edebilmek için emekleri olduğunu söyledi.

