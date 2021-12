‘Güven içinde yürüyoruz’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Ankara’da Ticaret ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen “Yeni Dünya Düzeni Zirvesi”nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar zirvede yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti sevgisinin her zaman gönüllerinde olduğunu, her zaman birlikte olduklarını ve Kıbrıs Türk halkının da geleceğe güven içinde yürüdüğünü söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde yürütülen yeni ekonomik siyasetin KKTC’ye de olumlu yansımaları olduğunu ve olacağını ifade eden Tatar, bu siyasetin geliştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti ve güven belirtti.

Ekonomik gelişmelerin güvene dayalı olduğunu ifade eden Tatar, dış saldırıların ekonomiyi bozmaması gerektiğini ancak zaman zaman sıkıntılar yaşandığını kaydederek, yeni ortaya konan ekonomik siyasetin Türk Lirasını daha da güçlü hale getireceğine inandığını söyledi.

KKTC’nin Türk Lirasını kullandığını ifade eden Tatar, ülkede Euro’ya geçilmesini kabul etmeyeceklerini çünkü Anavatan Türkiye’nin desteğiyle KKTC’de her alanda yatırımlar olduğunu ve gelişmeler yaşandığını vurguladı.

Erdoğan ile görüştü…

Tatar, önceki akşam Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü, Türk Lirası mevduat kalkanının KKTC’de de geçerli olması için bir takım düzenlemeler olacağını, karşılıklı ticarette Türk Lirası kullanılması için gerekli görüşmeleri yaptıklarını belirtti.

Atun: Dünya küresel köy oldu

Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın küresel köy haline geldiğini, ekonomik ilişkilerin geliştiğini, iç içe girdiğini, dünyanın her yerindeki gelişmelerin her an ülke ekonomilerini etkisi altına aldığını anlattı.



Salgın sürecinde yerli üretimin önemini gördüklerini ifade eden Atun, bu süreçte yaşanan sıkıntılar ve ortaya çıkan suni gündemlerden olumsuz etkilenen Türk Lirası’nın değer kaybının önüne başarılı bir şekilde geçildiğini kaydetti. Atun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu açılımla tarihi bir başarı yakalandığını söyledi.

Tatar’a Kırşehir’de fahri doktora takdim edildi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde “Fahri Doktora” takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Fahri Doktora takdim töreni sonrası “Mavi Vatan” konulu konferans da verdi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yıllarını anlatarak, acılarla büyüdüğü bir dönem yaşadığını kaydetti, Rumların yaptığı saldırılar ve katliamları hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte adada yeni bir siyaset yürütüldüğünü ifade eden Tatar, hala bazı yanlışlarla yola devam edilmesinin beklendiğini ancak bunu bekleyenlerin karşılarında kendilerini bulduğunu söyledi.

KKTC’nin bölgede öneminin arttığına işaret eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının doğu Akdeniz’de haklarının olduğunu, müzakere masasında da Türkiye’nin desteğiyle Türk milletinin hak ve hukukunu koruduğunu söyledi.

Oktay’a geçmiş olsun mesajı gönderdi

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Coronavirüse yakalanan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a geçmiş olsun mesajı gönderdi.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2021, 11:00