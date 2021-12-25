Demokrasinin temeli

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yargının bağımsızlığının, demokrasinin ve özgürlüklerin temeli olduğunu söyledi.

Açıklamaya göre, TDP milletvekili adayları seçim ziyaretleri çerçevesinde Barolar Birliği’ni ziyaret etti.

Özyiğit ziyarette yaptığı konuşmada, yargının bağımsızlığını, demokrasinin ve özgürlüklerin temeli olarak gördüklerini belirterek, buna karşı atılan her adımın şiddetle karşısında durmaya devam edeceklerini kaydetti.

Barolar Birliği tarafından yargının bağımsızlığına ve hukukun üstünlüğüne sahip çıkmak amacıyla geçmişte düzenlenen eylemlere aktif destek verdiklerini anımsatan Özyiğit, adaletin tesis edilmesinde çok önemli görevi olan yargıya yönelik saldırıları aynı zamanda demokrasiye de saldırı niteliğinde gördüklerini ifade etti.

TDP adayları Tel-Sen’i ziyaret etti



TDP milletvekili adayları seçim ziyaretleri çerçevesinde Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası’nı (Tel-Sen) ziyaret etti.Ziyarette, özelde Telekomünikasyon Dairesi, genelde ise kurumların yaşadığı sorunlar ile TDP’nin kurumlara yönelik bakış açısı ve projeleri aktarıldı.Açıklamaya göre, Telekomünikasyon Dairesi’ne yıllardır yeterli yatırım yapılmayarak, özelleştirmeye zemin hazırlandığını savunan Özyiğit, “Kurumlarımızın güçlenmesini istemeyen ve elden çıkarmak isteyen anlayışlar bu amaçları doğrultusunda yıllardır yeterli yatırımları yapmaktan da kaçınmaktadırlar. Halkın kurumlarının ve oradaki çalışanların geleceğini tehlikeye atan bu anlayışa karşı durmaya devam edeceğiz. Tel-Sen’in özelleştirme karşıtı mücadelesine de destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.