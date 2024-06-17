‘Derneği arayın’

KKTC Tüketiciler Derneği, tüketici şikayetlerinin Kurban Bayram boyunca 24 saat Derneğe iletebileceğini duyurdu.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yaptığı açıklamada ayrıca, reyondaki etlerin sınıfına göre fiyatlandırılmış olmasına dikkat edilmesi çağrısında bulundu.

Işık açıklamasında, bayram dolayısıyla Alo 171 Tüketici Hattı’nın telesekreter hizmeti vereceğini, tüketicilerin şikayetlerini ilgili bakanlığa iletmek üzere derneğe 24 saat iletebileceğini söyledi.

Et, süt ve süt ürünleri ile bitkisel ürünlerin “kalite ve sınıfına göre” etiketlenmesi gerektiğini kaydeden Işık, “Ancak çöpe atılacak domates limon gibi ürünler reyonlarda kilosu 75 TL’ye satılmasına Ticaret Dairesi denetim memurlarının müdahale etmemesi nedeniyle piyasada fahiş fiyatların ve haksız kazancın hakim olmasına seyirci kalınmaktadır” dedi.

Işık, piyasaya sürülen etin sınıfı ne olursa olsun büyük oranla “dana” ve “kuzu” etiketiyle satışa sunulduğunu, böylece haksız kazanç elde edildiğini ileri sürdü.

Hasan Yılmaz Işık, faturasız alış veriş yapılmaması, ilgili ürünlerin iki yıllık garanti süresi ve kusur ve defolu durumda ürünün yenisiyle değişim hakkı olmasına dikkat edilmesi, müşteriyi mağdur ettiği ve fahiş fiyatlarla satış yaptığı tespit edilen iş yerlerinden alışveriş yapılmaması tavsiyesinde bulundu.

Işık ayrıca Kurban Bayramı'nı kutladı.

