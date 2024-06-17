‘Rekabeti zorlaştırıyor’ 

Esengül AYKAÇ

Kuzey Kıbrıs’ın tanınmış turizmcilerinden, Salamis Bay Conti Otel Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kıral, sektörde girdi maliyetlerinin yüzde yüz arttığını söyledi.

Diyalog’a konuşan Kıral, turizmde en büyük giderlerin personel, yiyecek-içecek ve enerji olduğunu belirtti. Türkiye ve Güney Kıbrıs’ın otelcilik giderlerinin KKTC’deki giderlerin yarısı kadar olduğunu ifade eden Kıral, bu durumun rekabeti zorlaştırdığını dile getirdi.

Mehmet Kıral, 2024’ün tanıtımını ve fiyatlarını 2023 yılında yaptıklarını ancak tüm maliyetlerde büyük artışlar olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

“2024 yılının pazarlamasını 2023 yılında yaptık. Bütün reklamlarımızı, anlaşmalarımızı, fuarlarda yaparak fiyatlarımızı belirledik. Süreç içerisinde pazarlamamızı yaparak satışımızı yaptık. Satışlarımız da devam ediyor. Bu anlaşmalar yapıldıktan sonra fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapmamız söz konusu değildir.

Turizmin otelcilik ayağında çok önemli üç gider kalemi vardır. Bunların birincisi personel, ikincisi yiyecek ve içecek, üçüncüsü de enerji giderleridir.

Birinci kalem olan personel giderlerine baktığımızda yüzde yüz artış oldu.

Aynı şekilde bu artış olurken fiyatlarımıza bunu yansıtmamız mümkün değildir.

İkinci kalem yiyecek ve içecekte de yüzde yüz maliyet artışı vardır. Üçüncü kalemdeki enerjinin de eli kulağında onda da bir artış bekliyoruz.

Bu üç kalem esaslı olarak turizm sektörünü ve özellikle otelciliği çok ciddi bir şekilde etkiliyor.”

Türkiye ve Güney Kıbrıs’ın otelcilikteki giderlerini kıyaslayan Kıral, “Türkiye’de asgari ücret, yiyecek ve içecek, enerjideki giderler bizim yarımız kadardır. Bu şartlarda nasıl rekabet edeceğiz? Uzun yıllardan beri turizmin içerisindeyim bu derece anormal kriz turizmde ilk defa oldu. Krizden bahsettiğim enflasyon, döviz ve TL arasındaki denge bozukluğudur” dedi.