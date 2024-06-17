46 yaşında veda etti

Lapta’nın tanınan ve sevilen isimlerinden iş insanı 46 yaşındaki Mehmet Gökan Aksan aniden fenalaşarak, hayatını kaybetti.

Dost canlısı ve yardımsever kişiliğiyle tanınan Aksan’ın ani ölümü sevenlerini kahretti.

Polis, Mehmet Gökan Aksan dün sabaha karşı saat 02.30 sıralarında ikametgahında olduğu bir esnada aniden rahatsızlandığını, ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını açıkladı.

Aksan’ın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceği bildirildi.

Aksan’ın zamansız vedası başta ailesi olmak üzere sevenlerini çok üzdü. Tanınmış ekonomistlerden Gökhan Saydam, arkadaşı olan Aksa’nın vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar üzüntüsünü yansıttı. Saydam, olur mu , oldu mu be Memo….Sözün bittiği yerdeyiz, inanamıyorum…Kardeşim gibi sevdiğim, dünyalar iyisi Mehmet’imi beklenmedik bir şekilde kaybettik. Çok genç ve çok erken. İnsanın Şayan edesi geliyor… Işıklar içinde uyu kardeşim.”

Saydam gibi birçok seveni Aksan’ın vefatı dolayısıyla yaşadıkları üzüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı.