Ekonomik şartlar el vermiyor

Ömer KADİROĞLU

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, Kurban Bayramı’nı evde sevdikleriyle geçireceklerini söyledi. Geçmiş yıllarda bayramlarda Türkiye veya Avrupa turlarına gittiklerini ifade eden vatandaşlar, ekonomik koşullardan dolayı yurt dışına çıkamadıklarını ifade etti.

Ne dediler…?

Ahmet Keskin

“Bayramda çocuklarla birlikte vakit geçireceğiz. Yurt dışına veya otele tatile gitme gibi bir durumumuz yok, bu nedenle bayramı evimizde geçireceğiz. Tatile gitme planı yapmak pahalı olduğu için ekonomik davranmaya mecburuz. Geçmişte bayramlarda çocuklarla Türkiye’ye giderdik. Bayram günü sabah çocuklarımız gelir akşama da bir yemek planı yaparız soframızı kurarız ve ilk günü böyle geçiririz ondan sonra da herkes mahallesine gider.”

Buse Kara

“Bayramı evimizde geçireceğiz. Üç çocuk ve sıcaklarla bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Benim yerime üç çocukla başkası yorulacaksa bir tatile çıkmak isterdim. Bir Avrupa tatili olabilirdi mesela. Normalde iş -okul derken çok yoğun bir yaşantımız var ve evde kalıp çocuklarımızla ilgilenip daha kaliteli zaman geçirmeyi tercih ediyoruz. Geçmiş yıllarda da pek fazla tatil yapmak aradığım bir şey değildir.”

Özay Abik

“Bayramda 2 gün çalışıyorum. Bayram aile ziyaretleri ile geçecek. Yurt dışına bir tatili bütçemiz kaldırmaz. İmkanım olsa tatil için İngiltere’ye gitmek isterdim. Geçmiş yıllarda bayram tatillerinde KKTC’deki tatil köylerinde geçirirdim ancak bu yıl tatile çıkamıyoruz. Bayramın birinci günü çalıştığım için ikinci günü aile ziyareti yapacağız üçüncü günü yine çalışıyorum ve dördüncü günü de gidemediğimiz aile büyüklerimizi ziyaret edip akşamına da ailemle bir mangal yakmayı düşünüyoruz.”

Cemile Hacımusa Soyel

“Bayramda hiçbir planım yok. Babamı yeni kaybettim o nedenle annemin yanında olup onunla bayramı geçireceğim. Geçmiş yıllarda yurt dışına tatile çok giderdim. Geçen sene bayramda Türkiye’ye tatile gitmiştim. Daha önce de İtalya, Amsterdam gibi yerlere giderdim ancak bu sene sadece babamı kaybetmiş olmak değil ekonomik sıkıntılar nedeniyle de çıkamıyorum. Bayramlarda annem fırına et koyardı ve yıllardır böyle bizleri ağırlardı ancak bu sene henüz bir şey konuşmadık.”

Elif Torun

“Hayaller Paris gerçekler Kıbrıs. Bayramda maalesef tatil planı yapamadık. Bayramı evimizde geçireceğiz. Bir maaşla geçindiğimize şükreder olduk. Daha önceki yıllarda yani 5-6 sene önce yurt dışına çıkamasak bile buradaki otellerde tatil yapardık ancak son yıllarda hiç gidemiyoruz. En çok istediğim yer de Karadeniz’e gitmektir. Bayramda çocuklarla bir akşam yemeğine çıkmayı planlıyoruz. Ekonomi böyle devam ederse bir sonraki bayrama sadece dışarıda su içmeye çıkacağız gibi görünüyor. Benim bir tane torunum var ve onu mutlu etmek için bile başka bir yerlerden kısarak onu mutlu etmeye çalışıyorum.”

Osman Lord

“Bayram tatillerinde turist rehberi olduğum için muhtemelen çalışarak geçireceğim. Geçmiş yıllarda bayramda turlar oluyordu ancak bu yıl çok pahalılık var o yüzden sıkıntılı bir bayram geçireceğiz. Eskiden bütün aile bir yerde toplanıp mangal yakardık. Bu bayram plan yapmadık.”

Filiz Ünler Denyalı

“Bayram için hiçbir tatil planı yapmadım. Bayramı ailemle geçireceğim. Çocuklarımıza eski bayram geleneklerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Ailecek bir öğlen veya bir akşam yemeği yemek ve kaybettiğimiz yakınlarımızın kabirlerini ziyaret ederek bayramı geçiriyoruz. Bir tatil planı yapmak isterdim ancak bu ülkeye geldim geleli ekonomik nedenlerden dolayı rehin kaldım. 1997 yılında İngiltere’den gelip Kıbrıs’a yerleştim ancak o günden beridir tatile gidemiyorum.”

Emine Güçveren

“Bayram için bir tatil planı yapmadım. Bayramı evimde geçireceğim. 5-6 sene öncesinde bir Türkiye’ye gider tatil yapardık ancak bugün markette en ucuz ürünleri arıyoruz ve onurumuz kırılıyor. İmkanım olsa bayram tatilinde Avrupa’ya giderek ufkumu açmak isterdim ancak yine Türkiye ile sınırlı kalırdım herhalde. Bayram günü aile ziyaretleri ve aile yemeği yaparak geçireceğiz.”