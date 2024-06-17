Güvenliğimizi sağlayın

Gemikonağı’nda önceki gün alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında hayatını kaybeden LAÜ öğrencisi Pakistan uyruklu Naveed Akbar’ın arkadaşları sosyal medyada örgütlenerek, yetkililere çağrı yaptı.

Yapılan çağrıda yabancı öğrencilere yönelik koruma ve desteğin acil olarak güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Kazanın ardından, Akbar’ın arkadaşları sosyal medyada paylaşımlar yaparak, yetkililerden harekete geçmelerini talep etti. Akbar’ın arkadaşları, Kuzey Kıbrıs'taki yabancı öğrencilerin güvenliği ve refahı için kapsamlı politikaların uygulanması gerektiğini vurguladı ve yetkililere alkol tüketimi ve satışı konusunda daha katı para cezaları getirmeleri yönünde çağrı yaptı.

Pakistanlı öğrencinin arkadaşları, kaybettikleri arkadaşları için adalet istediklerini belirtti. Sorumluların adalet önünde hesap vermesini isteyen öğrenciler, benzer kazaların bir daha yaşanmaması için ayrıntılı ve şeffaf bir soruşturma yapılması gerektiğini kaydetti.

Yapılan ortak açıklamada, Kuzey Kıbrıs'taki tüm öğrenciler için daha güvenli ve destekleyici bir topluluk oluşturmak adına birlikte çalışma çağrısında bulunuldu ve #JusticeForPakistaniStudent #ProtectInternationalStudents #NorthCyprus #StudentSafety #SupportAndJustice #humanrights #studentsafety #pakistanembassy #ARYNews #bbcnews #trt hashtagleri oluşturuldu.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza, Lefke’ye bağlı Gemikonağı’nda sabahın erken saatlerinde meydana gelmişti.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden alkollü sürücü Mehmet Eren Erdoğan yoldan çıkarak bankta oturan Naveed ile arkadaşının üzerine çıktıktan sonra denize uçmuştu.

Pakistan uyruklu 26 yaşındaki Naveed Akbar hayatını kaybederken, 22 yaşındaki arkadaşı Sajidullah Khan yaralı vaziyette hastaneye kaldırılmıştı.

Alkollü sürücü Mehmet Eren Erdoğan’ın kullandığı araç kontrolsüz bir şekilde aydınlatma direğine de çarptıktan sonra 3.4 metre yükseklikten denize düşmüştü.

Kaza sonrasında hastaneye götürülen sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan 21 yaşındaki Aysu Demir kısa sürede taburcu edilirken, Khan tedavi altına alınmıştı.

Kazada yaşamını yitiren Akbar’ın Lefke Avrupa Üniversitesi İnşaat mühendisliği 4.sınıf öğrencisi olduğu belirtilmişti.

Polis, kazadan sonra tutuklanan Mehmet Eren Erdoğan’ın 143 promil alkollü olduğunu açıklamıştı.





Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2024, 08:29