Tavsiyelerde bulundu

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, aşırı sıcaklardan korunmak gerektiği konusunda halkı uyardı.

Bakan Dinçyürek, son günlerde hava sıcaklıklarının normal değerlerin üzerinde seyretmesi nedeniyle özellikle günün en sıcak saatleri 11.00-16.00 arasında mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmamasını istedi. Dinçyürek, dışarıya çıkma zorunluluğu varsa şapka takılması, güneşin zararlı ışınlarından koruyan güneş yağı ve güneş gözlüğü kullanılması gerektiğini belirtti.

Sık sık su ve sıvı tüketmenin önemine işaret eden Dinçyürek, açık renkli, hafif kıyafetler tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Dinçyürek, özellikle kalp, solunum ve böbrek gibi kronik hastalığı olan kişiler, yaşlılar ve bebeklerin ağır fizik aktivitelerden kaçınması gerektiğini kaydetti.

