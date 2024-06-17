Sürat ve alkol

Trafik ekipleri Kurban Bayramı dolayısıyla denetimlerini sıklaştırırken, önceki gece ülke genelinde 2 bin 152 aracı kontrol etti.

Kontrol edilen sürücülerden 353’üne çeşitli suçlardan dolayı ceza yazılırken, 41 aracın trafiğe çıkışı yasaklandı.

Rapor edilen sürücülerden; 126’sına yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 28’ine alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, birine sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 25’ine sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 34’üne emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 11’ine seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’ine sigortasız araç kullanmak ve 120’sine diğer trafik suçlarından ceza yazıldı.

Bu arada Polis Genel Müdürlüğü sürülere yaptığı uyarıları sürdürdü.

Polis tarafından yapılan açıklamada “Kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmemek için alkollü içki tesiri altında olduğunuz sürece araç kullanmayınız, gerekirse ulaşım hizmeti alınız” denildi.

Açıklamada, “Süratli araç kullanmayınız. Trafikte önceliğiniz, sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun” vurgusu yapıldı.