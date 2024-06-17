Güneyde turizm patlaması

Raif DOĞRU

Kurban Bayramı münasebetiyle Kuzey Kıbrıs’a gelen turist sayısının geçmiş bayramlar kadar yoğun olmadığı belirtiliyor. Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre arife olan Cumartesi günü Ercan’a 44 uçak iniş yaptı. Bunların 18’i İstanbul’daki iki havaalanından geldi. Bayramın birinci gününde Ercan’a inen uçak sayısı 49 oldu. Böylece 2 günün toplamı 93 olarak hesaplandı.

Bu yıl turizmde ciddi artışlar yaşayan Güney Kıbrıs’ın Larnaka havaalanına ise son 2 günde 216 uçak indi. Seferlerin çoğunluğu İngiltere’nin Hethrow, Stansted, Luton, Gatwick ve Manchester havaalanlarından gerçekleşti. İngiltere’den sonra ikinci sırayı Yunanistan, üçüncü sırayı da İsrail (Telaviv) uçuşları aldı.

Güney Kıbrıs’ın ikinci havaalanı Baf’a ise son 2 günde 89 uçak indi. Seferlerin çoğunluğu yine İngiltere’nin değişik havaalanlarından gerçekleşti. Bunu Telaviv ve Yunanistan’dan gelenler izledi.

Ercan uçuşları

Bugünden itibaren Ercan’a yönelik uçuşlar şöyle:

17 Haziran’da 43 geliş 44 gidiş, 18 Haziran’da 39 geliş 38 gidiş, 19 Haziran’da 42 geliş 42 gidiş, 20 Haziran’da 45 geliş 45 gidiş, 21 Haziran’da 39 geliş 39 gidiş, 22 Haziran’da 47 geliş 47 gidiş ve tatilin son günü olan 23 Nisan Pazar günü ise 47 geliş 47 gidiş.

Rum turizmi canlandı

Güney Kıbrıs’ın turizm istatistiklerine göre; bu yıl adaya gelen turist sayısında ciddi artışlar yaşanıyor. Geçtiğimiz yılın ilk 4 ayında Güney Kıbrıs’a giden turistlerin sayısı 736 bin iken bu yılın aynı döneminde 748 bin 814 oldu.

Ziyaretçilerin 117 bin 902’sinin İngiliz vatandaşı olması dikkat çekiyor.

Bunu 35 bin ile İsrail, 25 bin ile Polonya vatandaşları izliyor. Yunanistan’da gelenlerin sayısı ise 13 bin oldu.

Rum Yönetimi, yıl sonuna kadar 4 milyon turist hedefini aşmayı hedefliyor.

