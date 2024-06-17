Dikkatli araç kullanalım

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar’la birlikte Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen etkinlikte halkla bayramlaştı. Son günlerde artan trafik kazalarına değinen ve bundan duyduğu üzüntüyü de paylaşan Tatar, tüm araç sürücülerine dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Halka açık düzenlenen bayramlaşmaya, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve eşi, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, bazı bakan ve milletvekilleri, askeri yetkililer, bürokratlar ve halk katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, burada basına yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının kültür ve geleneklerini yıllardan beri sürdürdüğünü kaydederek, bu yıl da Kurban Bayramı’nı hep birlikte geçirmenin mutluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Son günlerde artan trafik kazalarına değinen ve bundan duyduğu üzüntüyü de paylaşan Tatar, tüm araç sürücülerine dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, araç sürücülerinin sadece kendileri için değil, karşıdan gelen için de sorumluluk taşıdığına dikkat çekerek, alkol ve süratten uzak durarak, sorumluluklarını yerine getirmeleri temennisinde bulundu.

Trafik kazasında önceki gün yeni bir can kaybedildiğini hatırlatan Tatar, trafikte hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelere sabır diledi.

Şampiyon Melekleri de unutmanın asla mümkün olmayacağını söyleyen Tatar, onlar için de rahmet, ailelerine sabır temennisinde bulundu. 6 Şubat Depremi’nde hayatını kaybeden 50 binden fazla insanın yanında, o bölgelerde eski yaşamlarına dönmek için mücadele eden bir çok insanın da olduğunu belirten Tatar, Kıbrıs Türklerinin acılarını yüreklerinde taşıdıklarını söyledi.

Tebrik kabulünün ardından Cumhurbaşkanlığının bahçesindeki resepsiyona geçen Tatar çifti, burada konuklarla sohbet etti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Alsancak bölgesinde halkla bayramlaştı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Kurban Bayramı namazını Alsancak’ta Şehit Zafer Bolkan Camisi’nde kılan Cumhurbaşkanı Tatar, namazın ardından, Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser ve bölgede bulunan vatandaşlarla sohbet ederek, Kurban Bayramlarını kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar’a Alsancak ziyaretinde Özel Danışmanı Muslu Akgüney eşlik etti.

Tatar, Erdoğan'la bayramlaştı

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşerek bayramlaştı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında, Anavatan Türkiye’nin ve bütün İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutlayarak sağlık, huzur ve esenlik diledi.

Görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kurban Bayramı'nı kutladı ve bayramın tüm Kıbrıs Türk halkı ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti.