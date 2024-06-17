Morgan Stanley’in yeni raporu

ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye ekonomisine ilişkin yayınladığı yeni raporunda, dolar/TL kurunun 2025 yılının ortasında 39'a yükseleceğini öngördü.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre bu tahmin, döviz kurunda mevcut duruma kıyasla önemli bir artışa işaret ediyor.

Morgan Stanley'nin bu tahmininin Türkiye'nin mevcut ekonomik durumu, enflasyon oranları, para politikaları ve küresel ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak yapıldığı aktarıldı.

Bu tür tahminler genellikle, yatırımcılara ve piyasa katılımcılarına gelecek dönem için bir perspektif sunmayı amaçladığı belirtildi.

