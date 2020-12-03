Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda

2 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Nijerya uyruklu Joshue Nsıkak Ikpe hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlı dün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada ele geçirilen uyuşturucu maddenin analize gönderildiği ancak sonuçların henüz gelmediği belirtildi.

Mahkemeye mesele ile ilgili olguları aktaran polis memuru Yusuf Karaoğulları, 28 Kasım 2020 tarihinde, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve kalmakta olduğu İskele’deki ikametgâhına gittiklerini söyledi.

Zanlının, evinin önünde tespit edildiğini ve polisi görünce aracı ile polis aracına da çarparak kaçmaya çalıştığını aktaran Karaoğulları, makul güç kullanılarak etkisiz hale getirildiğini anımsattı. Polis, daha sonra zanlının evinde yapılan arama sonucu, küçük kağıt parçalarına sarılı 5 gram, yatak odasında,

1 kilo 975 gram olmak üzere toplamda 2 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirdiklerini anımsattı.

Birinden aldı, başkasına sattı

Zanlının, konu uyuşturucu maddeyi başka bir şahıstan aldığını ve bir kısmını ayrı bir kişiye verdiğini itiraf ettiğini belirten Karaoğulları, soruşturmanın tamamlanmadığını ve beklenmekte olan analiz sonuçlarının olduğunu bildirerek, mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Cantaş, soruşturmanın tamamlanmadığı yönünde bulgu yaparak, zanlının, 6 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.