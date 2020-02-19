‘Ortak mesaj’

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanı Florence Parly’nin, ortak askeri tatbikatın ardından dün Güney Kıbrıs’a gittiği ve adaya varışında Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis tarafından askeri törenle karşılandığı bildirildi.

Fransız Bakan Parly, dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile görüşmesinin ardından “Charles de Gaulle” uçak gemisini ziyaret ettiği haber verildi.

Bu arada Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Güney Kıbrıs’ın Güneydoğu Akdeniz bölgesinde oynayabileceği rolü sürekli ortaya koymaya çalıştığını belirtti.

Alithia gazetesi, Angelidis’in, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) Fransız uçak gemisi “Charles de Gaulle” işbirliğiyle icra ettiği tatbikatın ardından yapmış olduğu açıklamaların yanı sıra tatbikatın ayrıntılarına yer verdi.

Habere göre, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Güney Kıbrıs’ın hava savunmasını faaliyete geçirerek sanal saldırı hedeflerini amaçlayan Fransa ile birlikte icra edilen ortak tatbikatın ilk aşamasını izlediklerini belirtti.

Angelidis, sanal hedeflere yönelik saldırıların, Fransız uçak gemisi “Charles de Gaulle”de bulunan “Rafale” tipi savaş uçaklarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

İlgili bir soru üzerine, Angelidis, tatbikatın icra edilmesine ilişkin memnuniyetini dile getirirken Hava Kuvvetleri Komutanı ile konuştuklarını, hava savunma sisteminin artık hava kuvvetlerine katılmasıyla birlikte, bunun güçlü bir zemine oturtulduğunu belirtti.

Tatbikatta devreye konulan sistemlerin kullanıcılarıyla da konuştuklarını belirten Angelidis, bundan çok memnun olduklarını da söyledi.

Fransa’nın Güney Kıbrıs’ın güçlü bir müttefiki olup olmadığı sorusu üzerine Angelidis, Fransa’nın, askeri düzeyde var olan yakın işbirliğinin somut bir örneğini teşkil ettiğini belirtti.

Angelidis açıklamasında ayrıca bu yüksek düzeydeki tatbikat ile birlikte RMMO personeline bu tür fırsatlar verilmesinden de memnun olduğunu ifade etti.

Bir başka soru üzerine Angelidis, Güney Kıbrıs’ın, Güneydoğu Akdeniz bölgesinde oynayabileceği rolü sürekli ortaya koymaya çalıştığını belirtti.

Güney Kıbrıs’ın, Fransa ile başka tatbikatlar yapıp yapmayacağına dair bir soru üzerine Angelidis, hava savunma, hava ve deniz kuvvetleriyle ilgili başka tatbikatların yapılmasını da beklediklerini ifade etti.