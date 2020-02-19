İsimleri açıkladı

Gezici Araştırma Şirketi Direktörü Murat Gezici son kamuoyu araştırmasında yayınlamadığı bazı sonuçları Diyalog TV canlı yayınında açıkladı.

Detay programına konuk olan Gezici, Aytuğ Türkkan’ın halkın en güvendiği isimlerle ilgili sorusuna yanıt verdi.

Diyalog Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Reşat Akar’ın ‘Siyaset dışı’ isimler arasında ilk sırada yer aldığını belirten Gezici şöyle dedi:

“Ada’ya geldiğimde Reşat Bey Kıbrıs gazetesinden yeni ayrılmıştı ve halkın Reşat Akar’a güven duyma noktasında önemi gerçekten çok büyük.

Kıbrıs gazetesinde ismi sadece o gazete ile anılıyordu. Halk, Reşat Akar için çalıştığı gazeteyi satın alır noktasında.

Kısacası Reşat Akar ülkenin Uğur Dündarı’dır. Halk Reşat Akar’ın yazdıklarına önem veriyor. Reşat Akar’ın topluma vereceği mesajlar hep önem arz ediyor.”

Murat Gezici’ye göre ‘Siyaset dışı en güvenilir’ isimler sıralamasında Akar’ın ardından Ombudsman Emine Dizdarlı, Hayvan Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve gazeteci Serhat İncirli geliyor.

Murat Gezici “Ombudsman Dizdarlı’nın tutarlı davranışları ve tarafsızlığı, Mustafa Naimoğulları’nın halk ile iç içe olması, köylüleri kucaklaması destek görüyor. Serhat İncirli ise sabahları en çok izlenen bir programı yönetiyor” dedi.

Siyasilerden 5 isim

Murat Gezici araştırmasında öne çıkan ‘Güvenilir siyasiler’ hakkında da bilgi paylaştı. Aktif siyasiler içinde İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ın en başarılı görüldüğünü söyleyen Gezici, eski bazı siyasilerin hala toplumda önemli noktalarda olduğunu kaydederek bu isimleri paylaştı:

“Halkın en çok güven duyulan ismi ilk sırada Derviş Eroğlu’dur. Ayşegül Baybars da halk tarafından da kolay kabul edilir güvenilen bir isim olarak ön plana çıkıyor. Akabinde Ferdi Sabit Soyer, Mustafa Arabacıoğlu ve 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat geliyor. Bu değerli isimlerin hangi adayı destekleyeceği de çok önemli… Bu isimler toplum tarafından itibar görüyor. Onların destekleyecekleri kişiler seçimde oylarını birkaç puan artırabilir.”