Avcı olduğunu söyledi

Lefkoşa’da Metehan Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapmak isteyen Rum vatandaşı Georgios Andreou'nun aracında 154 adet canlı av tüfeği fişeği, tecavüzkâr alet olan sopa ve 3 adet bıçak bulundu.

Gözaltına alınarak dün mahkemeye çıkarılan zanlı, “Ben avcıyım” diyerek savunma yaptı. Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, teminat talep etti.

Polis 17 Şubat tarihinde saat 19.00’da Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapmak isteyen zanlı Georgios Andreou'nun kullanımında bulunan AAH 532 plakalı Honda marka araçta yapılan aramada 154 adet canlı av tüfeği fişeği, tecavüzkâr alet olan sopa ve 3 adet bıçak bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının ifade verip suçunu kabul ettiğini ve yürütülen soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

İznim var

Mahkemede söz alan zanlı, “Ben avcıyım ve iznim var ancak av dönüşü aracımdan indirmeyi unuttum. Kötü bir niyetim yoktu, özür dilerim” dedi.

Mahkeme zanlıyı 25 günü geçmeyen bir süre ile cezaevinde beklemesine emir verdi.