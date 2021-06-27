Son bir haftada yatırım araçlarından borsa ve altın kazandırırken, dolar kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,06 kazançla 1.391,86 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 1.378,34 puanı, en yüksek 1.419,77 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,05 artışla 1.315,63 puana, Sanayi Endeksi yüzde 0,39 değerle 2.466,83 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 0,16 primle 1.139,88 puana, Teknoloji Endeksi ise yüzde 0,28 artışla 1.805,05 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 10,30 ile Deva Holding oldu. Onu yüzde 9,59 ile Vestel, yüzde 7,57 ile Ege Gübre izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 25,04 ile Bera Holding, yüzde 9,00 ile Sasa Polyester, yüzde 7,25 ile Net Holding şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi sıralamasında ilk üçte 6 milyar 190 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 4 milyar 778 milyon lirayla Garanti Bankası, 3 milyar 657 milyon lirayla Emlak Konut GMYO yer aldı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 63 milyar 490 milyon lirayla Ereğli Demir Çelik, 58 milyar 707 milyon lirayla Ford Otosan ve 47 milyar 624 milyon lirayla Koç Holding şeklinde sıralandı.

Altın yükseldi, dolar düştü

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,86 kazançla 501,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,88 artışla 3 bin 325 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,10 değer kaybederek 8,7310 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,68 artışla 10,4510 lira oldu.

Yatırım fonları

Yatırım fonları yüzde 0,36, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,14 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,90 ile hisse senedi fonları oldu.