Aspirin risk yaratabilir

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, ülkede Covid- 19’a karşı aşılama programına eklenen üçüncü aşı Johnson & Johnson firmasının ürettiği Janssen aşısı konusunda vatandaşı bilgilendirmek amacıyla açıklama yaptı.Birlik, pıhtılaşma olaylarından korunmak amacıyla aspirine başlanmasının kanama riskini artırarak tehlike yaratabileceği uyarısında bulundu.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, viral vektör aşısı olup, tek doz ve hastalıktan yüksek oranda koruyuculuk sağlaması nedeniyle tercih edildiği gözlenen Janssen aşısının içerdiği maddelere karşı tedavi gerektirecek alerjik reaksiyon gösterenlere aşıyı yaptırmamalarını tavsiye etti.

Birlik ayrıca AstraZeneca/Oxford aşısı yapılan kişilerde görülen ve aşıyla alakalı olabileceği düşünülen pıhtılaşma olaylarının Janssen aşısı sonrası da görüldüğünü ancak önceden kullanılmıyorsa, aşıyla ilişkili pıhtılaşma olaylarından korunmak amacıyla aspirine başlanmasının kanama riskini artırarak tehlike yaratabileceği uyarısında bulundu.

Konuyla ilgili açıklamada, Janssen’in sık görülen yan etkileri “Aşı yapılan kolda ağrı, kızarıklık ve şişlik. Yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrıları, titreme, ateş, bulantı” olarak sıralandı.

Açıklamada, Janssen aşısı yapıldıktan sonra 15-30 dakika içinde aşı içeriğindeki maddelere karşı alerjik reaksiyonlar nadiren gelişebileceğinden aşı yaptırılan merkezden hemen ayrılmama uyarısı yapıldı. Aşı yapıldıktan kısa süre sonra strese bağlı veya psikolojik kaynaklı olabilecek baygınlık, fenalık hissi gibi durumlara da rastlandığı kaydedildi.

Kan pıhtılaşması olayları

K.T. Tabipleri Birliği, daha önce bir diğer viral vektör aşısı olan AstraZeneca/Oxford aşısı yapılan kişilerde görülen ve aşıyla alakalı olabileceği düşünülen pıhtılaşma olaylarının Janssen aşısı sonrası da görüldüğüne işaret etti.

Bu pıhtılaşmaların, insan vücudundaki normal pıhtılaşma mekanizmaları dışında, immun yani bağışıklık sistemi üzerinden geliştiğine işaret edilen açıklamada “Bu anormal kan pıhtılarının beraberinde pıhtılaşma hücreleri olan trombositlerin sayısında azalma da görülmekte ve Aşı İlişkili Trombopenik Tromboz veya Trombositopeni Eşlikli Trombozis Sendromu (TTS) olarak adlandırılmaktadır” denildi.

Yapılan incelemelerde Janssen aşısı yapılan 1 milyon kişiden 7’sinde görülen bu nadir ama önemli yan etkinin çok büyük bölümünün 18 ile 49 yaş arasındaki erişkin kadınlarda gözlemlendiği belirtildi. 50 yaşın üzerindeki kadınlarla erkeklerde ise çok daha nadir olarak ortaya çıktığı kaydedildi.