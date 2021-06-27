Ekonominin önü açılacak

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, Temmuz ayı sonuna kadar ülkenin %70’inin aşılanacağını söyledi. Saner, aşılamanın hem yüksek öğrenimin hem de turizmin önünü açmak için gerekli olduğunu belirtti.

Karpaz bölgesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelen Saner, sırasıyla Büyükkonuk, Mehmetcik, Yenierenköy ve Dipkarpaz’a gidilerek vatandaşlarla bir araya geldi, vatandaşların sorunları dinlendi.

Saner, ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada ekonominin turizm ve yüksek öğretimle ayakta durduğuna dikkati çekti.

Saner, hedeflerinin ülkenin yüzde 70’nin aşılanarak hem yüksek öğrenimin hem de turizmin önünü açmak için gerekli imkanların sağlanması yönündeki çalışmaların sonuçlarını almaya başladıkları söyledi. Saner, 340 bin doz aşının ülkeye geldiğini 150 bin doz aşının da temmuz ayına kadar ülkeye geleceğini belirtti.

Saner, tarifeli uçak sayıların 2 den 10 uçuşa, özel jetlerin geliş gidişlerinin serbest bırakıldığını, charter uçuşlarının da 11 uçak olarak devam ettiğini açıkladı. Saner, salgının seyrine göre söz konusu uçuşların yeniden düzenleneceğini söyledi.

Erişen, Saner'e kitabını takdim etti

Bu arada Mehmetçik sakinlerinden Avukat Arif Tahir Erişen yabancılara karşı, Kıbrıs Türklerinin haklarını savunan Türkçe ve İngilizce olarak yayınladığı “Kıbrıs Probleminin Hakikî Gerçekleri” isimli kitabının 7. baskısını Başbakan Ersan Saner'e taktim etti.