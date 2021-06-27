Haklarımıza saygı duyun

Cumhurbaşkanlığı, Avrupa Birliği Konseyi Haziran 2021 Liderler Zirvesi Sonuç Bildirgesi’nde yer alan ve Kıbrıs’ı da ilgilendiren ifadelerin kabul edilmesinin mümkün olmadığına işaret ederek, AB’yi, iki tarafın meşru hak ve çıkarlarına saygılı davranmaya ve 2004 yılında Kıbrıslı Türkler üzerindeki izolasyonu kaldırma yönünde beyan ettiği iradeyi hayata geçirmeye davet etti. Cumhurbaşkanlığı, Avrupa Birliği Konseyi Haziran 2021 Liderler Zirvesi Sonuçlarına İlişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, devletin egemen eşitliğine saygı gösterilmesi ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle yeni bir zemin oluşturulmasının müzakerelerin başarısı için kaçınılmaz olduğunu savunduğu hatırlatıldı. Açıklamada, “Kıbrıs Türk tarafının hedefi bu zeminde iki taraf arasında kurumsal bir işbirliği geliştirilmesini sağlamaktır” denildi. AB tarafının açıklamalarının Kıbrıs Türk tarafının bu pozisyonunu en iyi ihtimalle yanlış anladığını gösterdiği, bu nedenle AB’nin güncelliğini yitirmiş BM Güvenlik Konseyi kararlarını referans olarak alma ısrarının, esasen, Kıbrıs şartlarına uygunsuzluğu ve başarısızlığı gün yüzüne çıkmış eski zemin ve parametreler çerçevesinde sonuçsuz müzakere süreçlerini desteklemekten başka anlam taşımadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı açıklaması şöyle:

Avrupa Birliği Konseyi’nin dün (25 Haziran 2021) açıkladığı Sonuç Bildirgesinde ülkemizi de ilgilendiren ve kabul edilmesi mümkün olmayan ifadelere yer verilmiştir.

Kıbrıs Türk tarafı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın seçilmesiyle birlikte, federasyon çözüm modelini hedefleyen müzakerelerin artık tüketildiğini ve gerçekçi yeni bir zemine ihtiyaç olduğunu dile getirmektedir. Cumhurbaşkanı Tatar, Devletimizin egemen eşitliğine saygı gösterilmesi ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle yeni bir zemin oluşturulmasının müzakerelerin başarısı için kaçınılmaz olduğunu savunagelmektedir. Tarafların statüleri ve meşruiyetileri eşitlenmeden Kıbrıs’ta gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşının mümkün olamayacağı ortadadır.

Kıbrıs Türk tarafının hedefi yukarıdaki zeminde iki taraf arasında kurumsal bir işbirliği geliştirilmesini sağlamaktır. AB tarafının açıklamaları Kıbrıs Türk tarafının bu pozisyonunu en iyi ihtimalle yanlış anladığını göstermektedir. Bu nedenle AB’nin güncelliğini yitirmiş BM Güvenlik Konseyi kararlarını referans olarak alma ısrarı, esasen, Kıbrıs şartlarına uygunsuzluğu ve başarısızlığı gün yüzüne çıkmış eski zemin ve parametreler çerçevesinde sonuçsuz müzakere süreçlerini desteklemekten başka anlam taşımamaktadır. AB’nin Adadaki siyasi ve hukuki gerçekler temelinde Kıbrıs’a ilişkin siyasetini gözden geçirmesini bekliyoruz.

Kapalı Maraş’ı da içeren güven yaratıcı önlemlerin geçmişte Rum tarafınca reddedildiği ortada iken, Kıbrıs Türk tarafının Kapalı Maraş’a ilişkin açılımının doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendirilmesini beklemekteyiz. Kapalı Maraş açılımı mülkiyet hakkı iddiaları ve uluslararası hukuk gözetilerek ilerletilmektedir.

Tatar yurda döndü

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen'in "Kıbrıs'ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz" açıklamasını değerlendirdi. Tatar, ““AB Kıbrıs’taki gerçekleri demek ki bilmiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Brüksel’deki temaslarını tamamlayarak dün akşam KKTC’ye döndü. Tatar, Ercan Havalimanı’nda basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’de verdikleri 6 maddelik öneriyi yeniden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e verdiklerini ifade ederek, Genel Sekreter’e bir kez daha Kıbrıs Türk tarafının pozisyonu anlatma şansı bulduklarını söyledi. Kıbrıs’ta Türk tarafı kadar Rum tarafının da eşit egemen hakları olduğunu Guterres’e anlattıklarını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının haklarının bugüne kadar hiçe sayan Rumların da artık bu gerçeği öğrenmesi gerektiğini söyledi. AB Komisyonu Başkanı Von Der Leyen’in “İki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz” yönündeki açıklamalarına da değinen Tatar, “AB Kıbrıs’taki gerçekleri demek ki bilmiyor” dedi. Kıbrıs adasının tek sahibinin Rumlar olmadığını dile getiren Tatar, bunu artık bütün dünyanın da bildiğini ancak şu anda bir adaletesizlik olduğunu ve Rumların bütün adanın sahibiymiş gibi davrandığını açıkladı.