Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Maraş’taki kamu mallarının hızla kullanıma açılması gerektiğini söyledi. Bakan Arıklı, “Bu kamu malları üzerinde adanın iki sahibinden biri olan Türklerin de hakkı var. Bu hakkı kullanmamızı BM dahil hiç kimse engelleyemez” dedi.

Arıklı, Arıklı, Vakfın gayrimenkullerinin acil bir şekilde tamiratını yapacaklarını dile getirdi.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı başkanlığındaki YDP Başkanlık Divanı dün Kapalı Maraş’ı ziyaret ederek yapılan çalışmaları yerinde kontrol etti.

Bakanlık Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in de eşlik ettiği ziyarette özellikle tamiratı tamamlanan Bilal Ağa Mescidi ile ilgilenen Arıklı şunları söyledi;

“Bilal Ağa Mescidi’nin de içinde bulunduğu Vakıf 1821 tarihinde kurulmuştur. Bu Vakıfın arazisi üzerinde 1 Adet Mescid, 7 adet dükkan, 2 adet Kahvehane, 1 adet ev, müştemilatı vardır. Vakıflar İdaresi olarak bu Vakfın gayri menkullerinin acil bir şekilde tamiratını yapacağız.

Maraş’ın Vakıf arazisi olduğu gerçeğini kanıtlamak için elimizdeki Bilal Ağa Vakfı’ndan yola çıkmalıyız. Arkasından süratle Maraş’taki Kamu mallarını halkın kullanımına açmalıyız. Bu kamu malları üzerinde Adanın 2 sahibinden biri olan Türklerin de hakkı var. Bu hakkı kullanmamızı BM dahil hiç kimse engelleyemez.

Plajlar halkın hizmetine açıldı

Bu arada Maraş içerisindeki sahil plaj olarak düzenlenip dün halkın hizmetine açıldı.

Maraş Halk Plajı, yaz sezonunda 500 kişilik şezlonglar, soyunma kabinleri ve duşlarla dünden itibaren halkın hizmetine sunuldu.

Ayrıca bir çay bahçesinin açılması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Maraş'ın açılması

KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adımların atılması ve uzman bir ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı. Temmuz 2019'da bölgede yapılan ilk envanter çalışmasına KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katılmış, o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanı Tatar da bölgede incelemelerde bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılımıyla Türkiye Barolar Birliğince (TBB) 15 Şubat 2020'de Maraş'ta "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" düzenlenmişti. Kapalı Maraş'ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü 8 Ekim 2020'de açılmıştı.

