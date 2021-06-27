Geleceği kurtaracak

Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün temeli dün atıldı. Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni sayfa açıldığını belirtti.

Erdoğan ''Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz'' dedi. Projenin 15 milyar dolar maliyetle 6 yılda tamamlanması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına " Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Ülkemizin gelişmesi, milletimizin güçlenmesi yolunda atılan adımlara bir yenisini daha ekliyoruz. Rahmetli Menderes, rahmetli Özal, rahmetli Erbakan, Demirel gibi ülkemizin kalkınma mücadelesinin sembol isimlerinin ruhlarını bir kez daha şad ediyoruz" sözleriyle başladı.

Kanal İstanbul Projesi'nin ilk köprüsünün temelini attıklarını dile getiren Erdoğan, köprünün aynı zamanda Kuzey Marmara Otoyolu'nun, Nakkaş, Başakşehir kesiminin Sazlıdere Barajı üzerindeki bağlantı yolu da olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul Projesi'ni bundan 11 yıl önce milletle paylaştıklarını hatırlatarak, "Türkiye'nin bu süreçte yaşadığı iç ve dış badireler sebebiyle maalesef projenin ilerlemesi biraz gecikti" diye konuştu.

Bugün tüm hazırlıkları tamamlayıp proje kapsamındaki ilk köprünün temelini atmak üzere bir arada olunduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

Sazlıdere Barajı'ndayız ve Kanal İstanbul'a, acaba bu proje neden gerekliydi? Gecikmeli de olsa bugün bu temeli nasıl atıyoruz? İstanbul Boğazı dünyanın en kalabalık gemi trafiklerinden birine sahiptir. Boğaz'dan, 1930'lu yıllarda, yılda ortalama 3 bin gemi geçiş yapıyordu. Günümüzde bu rakam 45 bine ulaştı. Sadece şehir içi yolculuklar için İstanbul Boğazı'nın her iki yakasındaki 54 ayrı iskelede günde 500 bin kişilik insan trafiği söz konusudur. Dolayısıyla Boğaz'da, hem kuzey hem güney hem doğu-batı istikametinde her sınıftan ve kapasiteden çok yoğun bir gemi trafiği yaşanıyor.

Şehir için ciddi risk anlamına geliyor

Aynı dönemde Boğaz'dan geçen gemilerin uzunluklarının 50 metreden 350 metreye kadar da yükseldiğini belirten Erdoğan, ''Her büyük geminin Boğaz geçişi şehir için ciddi risk anlamına geliyor. Petrolden organik ürüne kadar çok farklı yükler taşıyan gemilerin kaza yapmaları durumunda denizlerimizdeki doğal hayat da çok büyük tehdit altına giriyor. Gemilerin karaya çarpması halinde ise hem kültürel mirasımız zarar görüyor hem ciddi yıkım ve yangınlarla karşılaşabiliyoruz'' dedi.

''Yaşı biraz ilerlemiş olan İstanbulluların hafızalarında Boğaz'da haftalarca yanan petrol gemilerinin görüntüleri mutlaka vardır'' diyen Cumhurbaşkanı, ''Şimdi buradan gençlerimize sesleniyorum. Z Kuşak, tüm bu gençlere sesleniyorum. Bakınız, bütün bu olanlar, bitenler 19 yıl, 20 yıldır bu ülkede iktidarda olan bizler, neleri gerçekleştirdik, hangi adımları attık, bunları bilmeniz gerekiyor'' şeklinde konuştu.