Brüksel’de gerçekleştirilen ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de konuk olarak katıldığı Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesinin sonuçları Güney Kıbrıs’ta bayram havası yarattı.

Fileleftheros gazetesi, zirve sonuçlarından çıkan 7 önemli mesajı şöyle aktardı:

1. AB’nin, Kıbrıs sorununun, 1251 sayılı karar da dahil olmak üzere, BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindeki kapsamlı çözümüne olan bağlılığı açık bir şekilde vurgulanıyor.

2. Maraş’ın statüsünün önemi vurgulanıyor ve BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına, spesifik olarak da 550 ve 789 sayılı kararlarına tam anlamıyla saygı gösterilmesi isteniyor.

3. Türkiye’nin Gümrük Birliğini tüm AB üye devletleri karşısında uygulama yükümlülüğü yineleniyor ve mevcut anlaşmanın modernize edilmesine ilişkin direktif verilmesi için, gelecekte AB Konseyi’nden oy birliği kararı çıkması gerektiği anımsatılıyor.

4. Türk tarafının Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılmasının korunmasına ilişkin yükümlülüğüne işaret ediliyor.

5. Türkiye’deki insanlık haklarının durumu konusunda endişe belirtiliyor.

6. Türkiye’nin bölgesel krizlerin çözümüne olumlu bir şekilde katkıda bulunması gerektiği vurgulanıyor.

7. Avrupa Konseyinin önceki toplantılarında ortaya konulan şart ve koşullar yeniden teyit ediliyor.

Türkiye uyarıldı

Alithia gazetesi ise habere “27 AB Üye Devleti, Türkiye’den İki Kesimli İki Toplumlu Federasyon Çözümü ve Maraş’la İlgili Kararlara Saygı Duyulmasını İstiyor” başlıklarıyla yer verirken, AB üye devletlerinin Türkiye’ye, bazı koşullar altında, kademeli, orantılı ve tersine çevrilebilir olumlu bir gündem sunduklarını yazdı.

Gazete Rum siyasi partilerinden DİSİ, AKEL ve DİPA’nın zirve kararlarını olumlu; DİKO, ELAM VE EDEK’in ise olumsuz şekilde yorumladıklarını da belirtti.

Buna göre DİSİ partisi açıklamasında, Avrupa Konseyinin Kıbrıs sorununun, BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyon çözümü temelindeki bütünlüklü çözümüne tam anlamıyla bağlı kaldığını, aynı zamanda Maraş’ın statüsü ile Doğu Akdeniz’deki gerginliğin azaltılmasının önemini vurguladığını belirtirken, AKEL ise açıklamasında, Avrupa Konseyi kararlarının Kıbrıs ve Kıbrıs sorunuyla ilgili olumlu unsurlar içerdiğine işaret etti.

DİPA da kararları olumlu şekilde değerlendirerek, Avrupa Konseyi kararlarının BM kararlarına basit bir referans yapmayıp, iki kesimli, iki toplumlu federasyon çözümüne ismiyle atıfta bulunmasının dikkate değer olduğunu savundu.

DİKO ise açıklamasında, Türkiye’nin bir kez daha “Kıbrıs Cumhuriyeti” aleyhindeki kabul edilemez ve yasadışı olduğu iddia edilen davranışları konusunda yaptırımlara maruz kalmak yerine, Anastasiadis hükümetinin de rızasıyla AB ödülünü aldığını iddia ederken, EDEK ise açıklamasında, Türkiye’yle ilgili Avrupa Konseyi kararlarında BM kararlarına atıfta bulunulmasına rağmen, Türkiye’nin Kıbrıs’la ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve Maraş’ı derhal BM’ye teslim etmemesi durumunda, Türkiye ile AB arasındaki gümrük ilişkilerinin yükseltilmesinin veya teknik komiteler düzeyinde görüşmelerin başlamasının kabul edilmemesi gerektiğine işaret etti.