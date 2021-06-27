Yönetim ve Onur Kurulları belirlendi

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) 37’nci olağan genel kurulu dün sendika binasında yapıldı.

Saat 10.00’da başlayan genel kurul toplantısına, sendika ve siyasi parti temsilcileri yanı sıra Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan sendika temsilcileri ve delegeler katıldı.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan açılış konuşmasının ardından bazı sendika ve siyasi parti temsilcilerinin yanısıra Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan konuk sendika temsilcileri kısa konuşmalar yaptı. Konuşmaların ardından siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütlerinin mesajları okundu.

Bengihan: Krizin faturası emekçilere kesildi

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, sendika ve siyasi parti temsilcilerinin yanısıra Türkiye ve Güney Kıbrıs’tan gelen sendikacıları selamlayarak başladığı konuşmasında, sendikanın kurulduğu günden itibaren barış, demokrasi ve emek mücadelesi yolunda çok büyük katkılar sağladığını ve bundan sonra da katkılarını artırarak devam edeceğini söyledi.

Bengihan, çalışanların, ekonomik, demokratik ve sosyal haklarının korunması ve geliştirilmesi için her zaman en ön saflarda yer alarak mücadele verdiğini ve bu mücadelesine devam edeceğini vurguladı.

Son üç yıllık süreç içerisinde hem dünyada, hem de ülkede olağanüstü gelişmeler yaşadığını ifade eden Bengihan, “Gerek Covid-19 salgın süreci, gerekse Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesinin ülkede hem ekonomik, hem de sosyal krizlerin patlamasına neden olmuştur. Bu yaşanan krizler nedeniyle en çok sendikasız örgütsüz bulunan özel sektör çalışanları mağdur oldu ve yine krizin faturası emekçilere kesildi” dedi.

Özyiğit: Sonuna kadar devam

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, emek, barış ve özgürlük mücadelesinin “sonuna kadar devam edeceğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

“Bu memleket bizimdir ve gidecek başka bir ülkemiz de yoktur. Başka bir yere gitmeye niyetimiz de yoktur. Ama bu ülkede barış içinde laik ve demokratik bir düzende insanca yaşamak istiyoruz.

Sorakın: Kolay olmadı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, mücadelenin, özellikle de toplumsal varoluş ve emek mücadelesinin kolay olmadığını ifade ederek, “mücadele sokaktır” dedi.

Destek mesajı verdiler

Türkiye Cumhuriyeti’nden Disk Genel Sekreteri ve Birleşik Metal-İş Başkanı Adnan Serdaroğlu, katılımcı sendika ve siyasi parti temsilcilerine, Türkiye işçi sınıfının selamlarını getirdiğini söyleyerek konuşmasına başladı. KTAMS’ın 37’inci Olağan Genel Kurulu’na katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Serdaroğlu, “Sizleri görmek ve coşkunuza tanıklık etmek ve Kıbrıs’ın son 3 yılı ile ilgili gelişmeleri birinci ağızdan öğrenmek için sizlerle bir araya gelmek istedik” dedi.

Güney Kıbrıs’tan PEO Örgütlenme Sekreteri Christos Tompazsos da KTAMS Genel Kurulu’na katılarak, sendikanın yürüttüğü mücadeleye destek ve dayanışma göstermek istediklerini ifade etti.

Güney Kıbrıs’tan PA.SY.DY.’den Genel Sekreter Stratis Matheou ise Genel Kurul’da yaptığı konuşmada Türkçe olarak da mesaj göndererek, sendikasının; KTAMS ile birlikte emekçi hakları ve birleşik Kıbrıs için mücadeleye devam edeceklerini de söyledi.

Dev-İş Başkanı ve Sendikal Platform adına Koral Aşam, ülkede yürütülen emek mücadelesinde KTAMS ile dayanışma içinde olduklarını söyledi.

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Kamu-İş ile KTAMS ile birlikte mücadelelere birlikte imza koyduklarını ve koymaya devam edeceklerini söyledi.

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı da yıllarca KTAMS ile ortak mücadele ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Yönetim ve Onur Kurulları

Konuşmaların ardından KTAMS’ın 37. Olağan Genel Kurul’u tamamlandı. Yapılan seçimle Yönetim ve Onur Kurulları belirlendi. Buna göre ilgili kurullar şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu: Güven Bengihan, Serman Yiğit, Gökhan Tozan, Mehmet Oytam, Muzaffer Sevim, Emete Taşkan, Çağın Oytaç, Şaziye Şaban, Ülfet Kral, Firdevs Bladanlı, Ebru Şerebet, Altay Alaminyolu, Didem Bülbülcü Aliusta, Asım Kamacı, M.Salih Tabur, Osman Özkoraltay, Onay Hacıküçük, Hüseyin Kocadal, Mustafa Yaşlı, Fırat Başpınar, Cemal Tunçbel, Osman Onbaşı, Özge Asker Özel, Engin Kürşat, Ahmet Nizam, Umut Kınaoğlu, Gürçağ Özgürer, Filiz Seyis, Serkan İlkin, Asya Derya Erensoy.

Onur Kurulu: Ahmet Kaptan, Filiz Tayfun, Ahmet C. Musaoğulları, İbrahim Solmazcan, İsmail Aliusta.