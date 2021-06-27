Miray yoğun bakımda

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Balalan Sahilinde aileleriyle birlikte denize giren Belinay Erişen (K-3) ve Miray Havva Mihmat (K-5) aniden gelen dalga sebebiyle deniz suyu yuttu. Boğulma tehlikesi geçiren Miray ile Belinay, önce Gazimağusa, ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çocuklardan Miray’ın durumunun kritik olduğu, yoğun bakıma alındığı belirtildi. Belinay’ın ise normal serviste müşahede altında olduğu açıklandı.

Aniden dalga geldi

Polisin açıklamasına göre, saat 17.00 sıralarında Balalan Sahilinde aileleriyle birlikte denize giren Belinay Erişen (K-3) ve Miray Havva Mihmat (K-5) aniden gelen dalga sebebiyle deniz suyunu yuttu.

Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek Miray Havva Mihmat çocuk yoğun bakım servisinde, Belinay Erişken ise serviste müşahede altına alındı.