Kral Abdullah adaya gelecek

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs ile Ürdün’ün üst düzey heyetleri arasında Larnaka’da gerçekleştirilen ilk ikili toplantının sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, Ürdün Kralı Abdullah’ın yakın zamanda Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmesinin beklendiğini açıkladı.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Ürdün Haşemi Krallığı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Al-Safadi ise açıklamasında, Ürdün’ün, Kıbrıs sorununun BM kararları temelindeki çözümüne ilişkin istikrarlı tezini yineledi.

Gazeteye göre, Al Safadi ve beraberindeki heyeti karşılayan Hristodulidis ise açıklamasında, Mayıs’ta Amman’da gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından çok yakın bir zamanda Larnaka’da bir araya gelmelerinin, aralarındaki ikili ilişkilerin mükemmel düzeyinin ve buna ilham veren dinamik bakış açısının kanıtı olduğunu savundu.

Açıklamasında, ikili ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve AB-Ürdün ilişkileriyle ilgili konular hakkında açık ve çok samimi bir diyalogdan söz eden Hristodulidis, Ürdün ile mevcut ilişki yelpazesinin tümünün gözden geçirildiğini ve atılacak bir sonraki adımlara ilişkin fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Bu çerçevede Ürdün Kralı Abdullah’ın yakın zamanda Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmesinin beklendiğini dile getiren Hristodulidis, görüşmede, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerle kapalı bölge Maraş’taki “Türk provakosyanlarının” ele alındığını da belirtti.

Ayman Al Safadi ise açıklamasında, Ürdün’ün, Kıbrıs sorununun, BM Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası hukuk hükümleri temelinde çözülmesi gerektiğine dair istikrarlı tezine işaret ettiği açıklamasında, güvenliklerinin birbirine bağlı olduğunu belirtti.

Larnaka’da gerçekleştirdikleri görüşmelere değinerek, bunun iki ülke arasındaki stratejik öneme sahip bir diyalog olduğundan söz eden Al Safadi, Güney Kıbrıs ile Ürdün’ün güçlü tarihi bağlarla bağlı iki devlet olduğunu, aynı zamanda bölgede barış ve istikrarın sağlanmasıyla ilgilendiğini sözlerine ekledi.

Petridis ile Al-Hnaity görüşmesi

İki ülke heyetleri arasında Larnaka’da gerçekleştirilen görüşmeler çerçevesinde Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis ile Ürdün Genelkurmay Başkanı Yousef A. Al-Hnaity’nin de bir çalışma toplantısı yaptığını yazan Fileleftheros gazetesi, görüşmede, Güney Kıbrıs’ın bölge ülkeleriyle meydana getirdiği başka başarılı oluşumların prototipinde, savunma ve güvenlik alanında üçlü bir işbirliği mekanizması oluşturulması olanağının ele alındığını belirtti.

Rum Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, böyle bir perspektifin iki ülke tarafından da desteklendiğini kaydeden gazete, Rum Yönetiminin “Aqaba” prosedürü çerçevesinde, bölgede terörle mücadele edilmesi için, Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin desteklenmesine yönelik askeri teçhizat sağladığını anımsattı.