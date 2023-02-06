Özel bültenle aranıyordu

Lefkoşa’da sahte Bulgaristan ve İtalyan pasaportu hazırlayarak başkalarına satmakla suçlanan Lütfi Yılmaz bir yıl sonra yakalandı.

Olay 2022 yılında ortaya yaşandı. Mert İsmail ile İlyas Tepeli isimli şahıslar, sahte pasaportları tedavüle sürerek Güney Kıbrıs’a geçmeye çalıştı. Mert İsmail başarılı olurken, Tepeli Lokmacı sınır kapısında yakalandı.

Tutuklanan Tepeli suçla bağlantılı şahısların ismini polise söyledi. Polis, söz konusu tarihte Tepeli ile birlikte Muhammed Demirkol ve Doğan Süzal’ı da tutukladı. Sahte belgeleri hazırlayan Lütfi Yılmaz ise yurt dışında olduğu için aranan şahıs ilan edildi. Uzun süredir listede adı olan zanlı önceki gün ülkeye giriş yaparken, Ercan Havaalanı’nda yakalandı. Zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Aranan şahıs ilan edildi

Soruşturmayı yürüten polis memuru, 1 Mayıs 2022 tarihinde saat 11.20 sıralarında Mert İsmail’in sahte Bulgaristan pasaportu, İlyas Tepeli’nin ise kendi adına hazırlanan sahte İtalya pasaportu ile Lokmacı Kara Giriş Kapısı'ndan Güney Kıbrıs’a geçmek için tedavüle sürdüklerini söyledi. Polis, 2022 yılında suçla bağlantılı İlyas Tepeli, Muhammed Demirkol ve Doğan Süzal’ın tespit edilerek, yakalandığını, soruşturmanın ardından teminata bağlandıklarını belirtti. Polis, yapılan soruşturmada sahte kimlik belgelerinin Lütfi Yılmaz tarafından hazırlandığı ve ilgili diğer zanlılara verildiği bilgisine ulaştıklarını açıkladı. Polis, diğer zanlıların da bu yönde gönüllü ifade verdiklerini belirtti. Polis, bu bilgiye ulaşıldığında zanlı Lütfi Yılmaz’ın yurt dışında olduğunu ve dün KKTC giriş yaparken tespit edilip tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, zanlının tasarrufunda bulunan cep telefonlarının emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, alınması gereken ifadeler ve aranan emareler olduğunu söyleyerek, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında "Sahte resmi evrak düzenleme, Sahte resmi evrakı tedavüle sürme, Başkasının kimliğine bürünme, Sahte davranışla kayıt temini" suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.