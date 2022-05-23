‘Ateşten gömleği giydik’

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye ile imzalanan İktisadi ve mali İşbirliği Protokolü’ne yönelik eleştirilere sert karşılık verdi. "Mevcut koşullarda ekonomik ve mali yapımız sürdürülebilir değildir” diyen Üstel, reformların gerçekleşeceğini söyledi. Üstel popülizmle bir yere varılamayacağını artık herkesin idrak etmesi gerektiğini ifade etti.

Sorunları çözmek için ‘Ateşten gömlek giydiklerini’ belirten Üstel, Türkiye ile imzalanan protokolün bu yolda kendilerine yardımcı olacağını iddia etti. Hedefin güçlü bir KKTC yaratmak olduğuna değinen Üstel “Kimse öküz altında buzağı aramaya kalkmasın” dedi.

Sıkıntılar ortadan kalkacak

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan 2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolüne ilişkin, protokolle birlikte Türkiye'nin destek ve katkılarının artarak devam edeceğini bildirdi.

Başbakan Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, hükümet olarak hedeflerinin KKTC'nin kalkınması ve gelişmesi olduğunu, bunun için de öngörülebilir, yatırım yapılabilir bir ülke inşa etmek için çalıştıklarını söyledi.

"Bizim esas hedefimiz, gençlere daha gelişmiş, refah seviyesi artmış bir ülke bırakmaktır." değerlendirmesinde bulunan Üstel, Türkiye ile imzalanan protokolün Bakanlar Kurulunda görüşülmesinin ardından Cumhuriyet Meclisi'ne gönderildiğini söyledi.

Üstel açıklamasında, "Protokolle birlikte Türkiye'nin destek ve katkılarının artarak devam edecek." ifadesini kullandı.

2022 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'nün ülkedeki yapısal sorunların çözümlenerek sürdürülebilir ve kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapı kurulmasını hedeflediğine değinen Üstel, protokolün uygulanmasıyla Kıbrıs Türk halkının yapısal sorunlar nedeniyle yaşadığı sıkıntıların ortadan kalkacağının altını çizdi.

Hükümetinin ülkede sorunların aşılması için yapılması gereken reformları yapmaya kararlı olduğunu vurgulayan Üstel, popülizmle bir yere varılamayacağının artık tüm kesimler tarafından idrak edilmesi gerektiğine işaret etti.

Sorunları biliyoruz

Başbakan Üstel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mevcut koşullarda ekonomik ve mali yapımız sürdürülebilir değildir. Biz hükümet olarak yapısal sorunların üzerine gitmeye, sürdürülebilir bir ekonomik yapı oluşturmaya, ekonomiyi büyüterek halkın refah ve mutluluğunu artırmaya kararlıyız. Bunun için de sorumluluk bilinci ile hareket edeceğiz. Ateşten bir gömlek giydik. Sorunları biliyoruz. Bunları çözmek için yola çıktık. Türkiye ile imzalanan protokol bu yolda bize yardımcı olacak en önemli araçlardan biridir."

Hükümetinin ülkede kangrenleşmiş sorunları çözme konusunda irade ortaya koyacağını belirten Üstel, protokolün temel amacının kangrenleşmiş sorunların çözümlenmesine yardımcı olmak olduğunu vurguladı.

Kimse öküz altında buzağı aramaya kalkmasın

Üstel, "Türkiye'nin, KKTC'nin ekonomik olarak güçlenmesi ve kendi ayakları üzerinde durması konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduğu gerçeği ortadadır. Hedef güçlü, uluslararası koşullarda rekabet edecek bir KKTC yaratılmasıdır. Protokolle hedeflenen de budur. Kimse öküz altında buzağı aramaya kalkmasın." ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, KKTC ile Türkiye arasındaki bağların tarihten gelen çok derin ve kopmaz bağlar olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti.



Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2022, 10:17