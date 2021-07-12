Duyun bu sesi

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de yaşayan iki çocuk sahibi Tansel Marangoz, sağlık sorunları nedeniyle Türkiye’ye sevk edilmeyi bekliyor. Myastenia gravis (Kas hastalığı) nedeniyle son bir yıldır sağlık sorunları yaşayan Marangoz, burada derdine çare bulamadığını söyledi.

Diyalog’a konuşan 41 yaşındaki Marangoz, Türkiye’nin sağlık alanında daha gelişmiş olması nedeniyle oraya sevkini istediğini ifade etti. Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı ile temasa geçtiğini ancak cevap alamadığını belirten Marangoz, çok zor günler yaşadığını dile getirdi.

Marangoz “Yatağa bağlı yaşamak istemiyorum” diyerek yetkililere çağrı yaptı. Marangoz, 5 kez hastaneye yatırıldığını, 3 kez ameliyat tarihi belirlendiğini ancak operasyon öncesi verilen ilaçların yan etki göstermesi nedeniyle iptal edildiğini belirtti.

Marangoz şunları anlattı:

Bana bir yıl önce kas hastalığı teşhisi konuldu. 4-5 kez hastaneye yatırıldım üç kez ameliyat ertelendi. Verilen ilaçlara vücudum yan etki yapmaya başladı. Son olarak geçen hafta yine yattım, yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı nedeniyle doktorum ameliyatımı yine 6 ay erteledi ve başka ilaç deneyeceğini söyledi. Tedavim yapılamıyor, bu nedenle yurt dışına sevk edilmek istedim. Sağlık Bakanlığına gittim Cumhurbaşkanı ile görüştüm, “halledeceğiz diyorlar” ama bir sonuç alamıyoruz. Gün geçtikçe kötü oluyorum. Yürüyemiyorum ve zorluk yaşıyorum. Sesimi bir türlü duyuramadım. Bu ameliyatı olan bir arkadaşımın Ankara’daki doktoru ile iletişime geçti ve operasyonun 250 bin TL’den başladığını öğrendim. Ameliyatın yüzde yüz iyileştirmediğini sadece felç olmamak için bir operasyon olduğunu da biliyorum. Türkiye’deki imkânlar daha fazladır ve daha kötü olmadan bu ameliyatı olmak istiyorum. Sık sık Sağlık Bakanlığı ile görüşüyoruz “bugün git yarın gel” diyorlar. Onların vakti olabilir ancak benim bekleyecek zamanım yok. Sesimin duyulmasını ve bana yardım edilmesini istiyorum. Yatağa bağlı yaşamak istemiyorum.”