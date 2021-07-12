‘Yüzüne tükürürüm’

Yabancı uyruklu, sarhoş ve Coronavirüslü bir kadın, Uzun Yol olarak da bilinen Ledra Caddesi’nde olay çıkardı; Coronavirüslü olduğunu belirterek, polisi “tükürmekle” tehdit etti.

Alithia’ya göre yabancı uyruklu kadın sarhoş bir vaziyette saat 11.00 sularında naralar atarak Ledra Caddesi’nde dolaşmaya çıktı. Çevredekileri rahatsız eden tavrı nedeniyle polis, bölgeden uzaklaşmasını istedi. Bölgeden ayrılmayı kabul etmeyen kadın, Coronavirüs testinin pozitif olduğunu gösteren mesajı gösterdiği polisleri, “üzerlerine tükürmekle” tehdit etti.

Polis, kadını bölgeden uzaklaştıramayınca çareyi, caddeyi kordona almak ve halkı uzaklaştırmakta buldu. Kadın, bölgeden ancak ambulans gelip alırsa ayrılacağında ısrar etmesi üzerine polis şartını yerine getirdi ve kadını, çağırdığı ambulansa bindirerek bölgeden uzaklaştırabildi.