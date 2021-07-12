Bin 318 kişi aşılandı

Kuzey Kıbrıs’ta dün 111 kişide de Covid-19 saptandı. Vakalardan 90’ınınyerel, 20’sinin karantinadakilerden, birinin de hava yoluyla yurt dışından gelenler arasından belirlendiği açıklandı. Bakanlık, dün yapılan aşı miktarının ise bin 318 olduğunu bildirdi.

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte yapılan 63 bin 665 test neticesinde 849 yeni vaka belirlendi.

KKTC Sağlık Bakanlığı, dün 10 bin 364 test yapıldığını, 90'ı yerel 111 pozitif vakaya rastlandığını,

1 kişinin hayatını kaybettiğini ve iyileşen 52 kişinin de taburcu edildiğini duyurdu.

Testleri pozitif çıkanların 24’ünün Lefkoşa, 46’sının Girne, 16’sının Gazimağusa ve 4’ünün Güzelyurt bölgesinden olduğu belirtildi. Bugüne kadar KKTC’deki pozitif vaka sayısı 9 bin 66’ya yükseldi.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-1, Hamitköy-6, K.Kaymaklı-2, Göçmenköy-3 / Çağlayan-1,Haspolat-1, Düzova-1,Yenişehir-1, Ortaköy-2, Gönyeli-4, Metehan-1, Demirhan-1.

Girne: Girne Merkez-15, Lapta-5, Alsancak-7, Dikmen-1,Karakum-2, Zeytinlik-1,Karaoğlanoğlu-2, Doğanköy-1, Aşağı Girne-3 ,Yukarı Girne-1,Ozanköy-1,Çatalköy-3 ,Karşıyaka-2, Edremit-1,Boğazköy-1

Gazimağusa: Gazimağusa Merkez-3 ,Dumlupınar-1, Baykal-2 ,Gülseren-2,Piyale Paşa-1, Karakol-3 , Tuzla-2 ,Çanakkale-1, Sakarya-1.

Güzelyurt: Güzelyurt Merkez-1, Bostancı-3

Başka hastalıkları vardı

Sağlık Bakanlığı Covid-19 tedavisi gören ve dün yaşamını yitiren 101 yaşındaki Cemaliye Çıralı’nın

aynı zamanda kronik kalp yetmezliği, diyabet, hipertansiyon hastalığı bulunduğunu açıkladı.

Çıralı’yla birlikte Coronavirüs kaynaklı can kaybı 36 oldu.

Aşılama çalışmaları sürüyor

Bakanlık, dün yapılan aşı miktarının ise bin 318 olduğunu bildirdi. Bakanlığın açıklamasına göre;

ülkede tedavisi süren 960 vaka var. Bunlardan biri yoğun bakımda, 67’si Pandemi Merkezi’nde, 825’i de pandemi otellerinde. 67 vakanınsa tetkikleri sürüyor.

Güvende Kal uygulamasıyla ilgili verilere göre, son 24 saatte 338 bileklik takıldı; 254 bilekliğin takibi sonlandırıldı. Bugüne kadarki takip edilen bileklik sayısı 3 bin 427’ye, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı da 22 bin 708’e ulaştı.

Güneyde 63 bini aşkın test

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 63 bin 665 test neticesinde 849 yeni vaka belirlendi.

Yeni can kaybı olmazken toplam vaka sayısı 84 bin 272’ye yükseldi.

Güney Kıbrıs’ta halen hastanelerde tedavi gören 139 Covid-19 hastasından 34’ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi.