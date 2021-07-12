Ömer KADİROĞLU
Lefkoşa’da dün kurulan Açık Pazarda, bazı ürünlerin fiyatının geçtiğimiz haftaya göre arttığı gözlemlendi. Fasulyenin fiyatı bir haftada 5 liradan 17’ye, çıkarken, Alfa Kirazı 20 liradan 40’a, bamya 20 liradan 25’e yükseldi. Şeftali, kayısı, nektarin gibi meyveler 20 TL’den satılırken, alışverişe gelen vatandaşlar fiyatlardan dert yandı. Vatandaşlar, “Geçtiğimiz hafta 5 TL’ye satışa sunulan salatalık 12 TL’ye, fasulye 5 liradan 17’ye yükseldi. Bir haftada fiyatlar uçtu” dedi. Domates, soğan ve patatesin diğer ürünlere göre daha ucuz olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Pahalı olanları almıyoruz. Bütçemize göre hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.
|
Ürün
|
Geçen Hafta (04-07-2021)
|
Dün (11-07-2021)
|
Kiraz
|
20 TL (Kilosu)
|
40 TL (Kilosu)
|
Fasulye
|
5 TL (Kilosu)
|
17 TL (kilosu)
|
Havuç
|
5 TL (Kilosu)
|
5 TL (Kilosu)
|
Patates
|
10 TL (3 kilosu)
|
4 TL (kilosu)
|
Muz
|
10 TL (kilosu)
|
10 TL (kilosu)
|
Barbunya
|
20 TL (kilosu)
|
20 TL (kilosu)
|
Salatalık
|
5 TL (kilosu)
|
12 TL (kilosu)
|
Elma
|
5 TL (kilosu)
|
10 TL (kilosu)
|
Soğan
|
10 TL (3 Kilo)
|
3 TL (kilosu)
|
Şeftali
|
12 TL (Kilosu)
|
20 TL (Kilosu)
|
Formoza
|
10 TL (kilosu)
|
10 TL (kilosu)
|
Böğrülce
|
12 TL (Kilosu)
|
15 TL (Kilosu)
|
Bamya
|
20 (Kilosu)
|
25 TL (Kilosu)
|
Domates
|
3 TL (kilosu)
|
5 TL (kilosu)
|
Kayısı
|
20 TL (kilosu)
|
25 TL (kilosu)
|
Nektarin
|
10TL (Kilosu)
|
20 TL (Kilosu)
|
Patlıcan
|
10 TL (3 Kilo)
|
10 TL (3 Kilo)
|
Armut
|
20 TL (Kilosu)
|
10 TL (Kilosu)
Degerini hergun yitiren parayla zoraki evlilik pahaliya mal oluyor.