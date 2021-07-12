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Bir haftada fiyatlar uçtu

Pazar yerinde 7 gün önce 5 liraya satılan salatalık 12, fasulye 17 liraya yükseldi

Bir haftada fiyatlar uçtu
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Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da dün kurulan Açık Pazarda, bazı ürünlerin fiyatının geçtiğimiz haftaya göre arttığı gözlemlendi. Fasulyenin fiyatı bir haftada 5 liradan 17’ye, çıkarken, Alfa Kirazı 20 liradan 40’a, bamya 20 liradan 25’e yükseldi. Şeftali, kayısı, nektarin gibi meyveler 20 TL’den satılırken, alışverişe gelen vatandaşlar fiyatlardan dert yandı. Vatandaşlar, “Geçtiğimiz hafta 5 TL’ye satışa sunulan salatalık 12 TL’ye,  fasulye 5 liradan 17’ye yükseldi. Bir haftada fiyatlar uçtu” dedi. Domates, soğan ve patatesin diğer ürünlere göre daha ucuz olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Pahalı olanları almıyoruz. Bütçemize göre hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ürün

Geçen Hafta (04-07-2021)

Dün (11-07-2021)

Kiraz

20 TL (Kilosu)

40 TL (Kilosu)

Fasulye

5 TL (Kilosu)

17 TL (kilosu)

Havuç

5 TL (Kilosu)

5 TL (Kilosu)

Patates

10 TL (3 kilosu)

4 TL (kilosu)

Muz

10 TL (kilosu)

10 TL (kilosu)

Barbunya

20 TL (kilosu)

20 TL (kilosu)

Salatalık

5 TL (kilosu)

12 TL (kilosu)

Elma

5 TL (kilosu)

10 TL (kilosu)

Soğan

10 TL (3 Kilo)

3 TL (kilosu)

Şeftali

12 TL (Kilosu)

20 TL (Kilosu)

Formoza

10 TL (kilosu)

10 TL (kilosu)

Böğrülce

12 TL (Kilosu)

15 TL (Kilosu)

Bamya

20 (Kilosu)

25 TL (Kilosu)

Domates

3 TL (kilosu)

5 TL (kilosu)

Kayısı

20 TL (kilosu)

25 TL (kilosu)

Nektarin

10TL (Kilosu)

20 TL (Kilosu)

Patlıcan

10 TL (3 Kilo)

10 TL (3 Kilo)

Armut

20 TL (Kilosu)

10 TL (Kilosu)

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Hilmi yavuz
Hilmi yavuz - 4 saat Önce

Degerini hergun yitiren parayla zoraki evlilik pahaliya mal oluyor.

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