Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da dün kurulan Açık Pazarda, bazı ürünlerin fiyatının geçtiğimiz haftaya göre arttığı gözlemlendi. Fasulyenin fiyatı bir haftada 5 liradan 17’ye, çıkarken, Alfa Kirazı 20 liradan 40’a, bamya 20 liradan 25’e yükseldi. Şeftali, kayısı, nektarin gibi meyveler 20 TL’den satılırken, alışverişe gelen vatandaşlar fiyatlardan dert yandı. Vatandaşlar, “Geçtiğimiz hafta 5 TL’ye satışa sunulan salatalık 12 TL’ye, fasulye 5 liradan 17’ye yükseldi. Bir haftada fiyatlar uçtu” dedi. Domates, soğan ve patatesin diğer ürünlere göre daha ucuz olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Pahalı olanları almıyoruz. Bütçemize göre hareket ediyoruz” şeklinde konuştu.