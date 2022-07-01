Ekonomik kriz dikkate alındı

Bakanlar Kurulu, “Kredilerin Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname”nin süresinin 30 Eylül’e kadar uzatılmasını amaçlayan “Kredilerin Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname”yi onaylayarak, Meclis’e sunulmasına karar verdi. Karar, önceki günkü Resmi Gazete’te yayımlandı.

Yasa Gücünde Kararname ile 1 Mart 2021 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Kredilerin Yapılandırılmasına ilişkin Yasa Gücünde Kararname”nin, dünya genelinde ortaya çıkan ekonomik kriz ve döviz kurlarında aşırı dalgalanma nedeniyle ülkede yaşanan ekonomik ve toplumsal koşullar göz önünde bulundurularak, süresinin uzatılması amaçlanıyor.

Kararname, bankalarda borçlu olanların kredilerinin iyileştirilmesi ve/veya yapılandırılması halinde uygulanacak kuralları düzenliyor.

Karara göre, “Kredilerin Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararnamenin Değiştirilmesi Hakkında Yasa Gücünde Kararname”, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girdi ve 30 Eylül’de yürürlükten kalkacak.

Asgari Ücret komisyonunda iki değişiklik

Öte yandan Bakanlar Kurulu kararı ile Asgari Ücret Saptama Komisyonuna Ekonomi ve Enerji Bakanlığı temsilcisi olarak Osman Bora Çağakan ve Maliye Bakanlığı temsilci olarak Vicdan Celaloğlu atandı. Karar, önceki günkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, 2 Şubat 2021 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Asgari Ücret Saptama Komisyonuna Ekonomi ve Enerji Bakanlığı temsilcisi olarak atanan Mustafa Yeşil'in başka bir kuruma atanmasından dolayı yerine Osman Bora Çağakan'ın atanmasına karar verdi.

Ayrıca Bakanlar Kurulu, 2 Ağustos 2021 Bakanlar Kurulu kararı ile Asgari Ücret Saptama Komisyonuna Maliye Bakanlığı temsilcisi olarak atanan Saadet Hüdaverdi'nin başka bir Kuruma görevlendirilmesinden dolayı yerine Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Vicdan Celaloğlu'nu atadı.