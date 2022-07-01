Komutana hüzünlü veda

Hayatını kaybeden Polis Genel Müdür 1’inci Yardımcısı Eybil Efendi dün törenle son yolculuğuna uğurlandı. Eybil Efendi için Polis Genel Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

Polis Genel Müdürlüğü bahçesinde yer alan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu’nun yanı sıra, polis mensupları, emekli polisler, askeri yetkililer, Efendi’nin ailesi ve sevenleri katıldı.

Cenazenin, tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak getirilmesinin ardından, saygı duruşundan bulunuldu ve Polis Genel Müdür 1’inci Yardımcısı Eybil Efendi’nin özgeçmişi olundu. Yapılan konuşmaların ardından, saygı geçişi yapıldı ve cenazenin tören mangası tarafından taşınarak, cenaze aracına uğurlanmasıyla tören sona erdi. Törenin ardından, Efendi’nin cenazesi Minareliköy Mezarlığı’na defnedildi.

Soyalan: 35 yıl hizmet verdi

Polis Genel Müdürü Ahmet Soyalan törende yaptığı konuşmada 35 yıldan fazla bir süre boyunca polis teşkilatında görev alan Efendi’nin Özel Harekat Müdürlüğünde müdürlük rütbesine kadar yükseldiğini, ardından Güzelyurt Polis Müdürü olarak ve Polis Genel Müdürlüğü 1’inci yardımcılığına atandığını aktardı. Soyalan, meslek hayatında Efendi’yle yakinen çalışma gururunu yaşadığını söyleyerek, görevi süresince mesleğine bağlılığı ve disiplininin her zaman ön planda olduğunu, komutasında görev yapan tüm personelini de yürekten severek, koruduğunu dile getirdi.

Efendi’nin seçkin bir kişiliğe sahip olduğunu vurgulayan Soyalan, personeli tarafından da kalben sevilen, örnek alınan bir yönetici olduğuna dikkat çekti. Soyalan, Efendi’nin uzun süredir savaştığı hastalıktan dolayı vefat ettiğini söyleyerek, kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm polis teşkilatına başsağlığı, sabır ve metanet diledi.



Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022, 10:15