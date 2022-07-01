Merak konusu oldu

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Türk tarafınca resmen reddetmiş olsa da, Güven Yaratıcı Önlemlerle ilgili paketin geri çekilmediğini söyledi.

Haravgi gazetesinin haberine göre Kasulidis, Türkiye’nin de kendi önerilerini sunacağını ve Güney Kıbrıs’ın bu önerileri beklemekte olduğunu belirtti.

Kasulidis, “Sıfır asker, sıfır garanti” sloganının ise Türklere ait olduğunu iddia etti.

Alithia gazetesinin haberine göre Kasulidis, RİK’e yaptığı açıklamada, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen Crans Montana süreciyle ilgili olarak, “Sıfır asker, sıfır garanti” sloganının Türk tarafından geldiğini ve bunun, Rum tarafının mantık dışı hareket ettiğini göstermek için yapıldığını öne sürdü.

Habere göre Kasulidis, Rum tarafının tezinin “garantilerin kaldırılması ve Türk askerinin çekilmesi” olduğunu ifade ederken, kendisinin de bu noktada dipnot düşerek, kastettikleri şeyin “sıfır garanti” ve “sıfır işgalci Türk askeri” olduğunu vurguladı.

Kasulidis, Crans Montana’daki müzakereler döneminde anlaşmazlık olup olmadığı konusundaki soru üzerine, kendisinin de kimin neyi kastettiğini bilmediğini ve şimdi de oturup, kimin garantilerin kaldırılması ve askerin çekilmesi konusunda daha katı olduğunu tartışmayacağını söyledi.