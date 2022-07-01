Destek paketi hayırlı olsun

Günlerdir her kesimin merakla beklediği ekonomik destek paketi dün açıklandı. Pakete göre; sosyal yardım alanlara 2 bin, engellilere biner lira bayramlık verilecek, devlete ve Vakıflara ait binaların kirası TL’ye çevrilecek, maaş artışları Temmuz sonunda ödenecek.

Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Koalisyon Hükümeti ekonomik destek paketini açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi Zalihe Çavuşoğlu Toplantı Salonunda düzenlenen basın toplantısıyla, 15 maddelik paketin detaylarını anlattı.

100 milyon kaynak ayrıldı

Ekonomik Destek Paketi’nde, işletmelere yönelik kredi paketi için 100 milyon TL büyüklüğünde bir kaynak ayrıldı.

Vergi yükümlüsü gerçek ve tüzel kişilerin yararlanabileceği bu kredi kapsamında her işletme azami 150 bin TL’ye kadar kredi kullanabilecek ve Kredi Garanti Fonu tarafından her krediye yüzde 80 oranında garanti sağlanacak.

Bu kredilerin vadesi ilk 6 ayı ödemesiz olmak üzere 42 ay olarak belirlenirken, sabit faizli olarak düzenlenen portföy kapsamındaki kredilerin faiz oranı yüzde 13 olarak belirlendi.

Ayrıca, bu kredilerde faiz dışında komisyon, benzeri masraf ve pul vergisi alınmayacak.

Kadın ve genç girişimcilere yönelik kredi paketi

Kadın ve genç girişimcilere yönelik hazırlanan kredi paketi için 20 milyon TL büyüklüğünde bir kaynak ayrıldı. Vergi yükümlüsü gerçek ve tüzel kişilerin yararlanabileceği bu kredi kapsamında azami 150 bin TL’ye kadar kredi kullanabilecek ve Kredi Garanti Fonu tarafından her krediye yüzde 80 oranında garanti sağlanacak. Bu kredilerin vadesi ilk 6 ayı ödemesiz olmak üzere 42 ay olarak belirlenirken, sabit faizli olarak düzenlenen portföy kapsamındaki kredilerin faiz oranı yüzde 13 olarak belirlendi. Bu kredilerde de faiz dışında komisyon, benzeri masraf ve pul vergisi alınmayacak.

Tarım ve hayvancılık

Tarım ve hayvancılık ile uğraşan kişilere yönelik şebeke harici güneş enerjisi elektrik üretim sistemi kurulması kredisi kapsamında 20 milyon Türk Lirası büyüklüğünde bir kaynak ayrıldı.

Tarım ve hayvancılık ile uğraşan gerçek ve tüzel kişilerin yararlanabileceği bu kredi kapsamında her işletme azami 200 bin TL’ye kadar kredi kullanabilecek ve Kredi Garanti Fonu tarafından her krediye yüzde 80 oranında garanti sağlanacak. Bu kredilerin vadesi ilk 6 ayı ödemesiz olmak üzere 42 ay olarak belirlenirken, sabit faizli olarak düzenlenen portföy kapsamındaki kredilerin faiz oranı yüzde 13 olarak belirlendi. Bu kredilerde de faiz dışında komisyon, benzeri masraf ve pul vergisi alınmayacak.

İhracatçılara yönelik kredi paketi

Türk Eximbank tarafından KKTC’de faaliyet gösteren ihracatçılara yönelik 60 milyon TL tutarındaki kredi paketinin önündeki sorunların yapılan girişimler sonucunda aşıldığı belirtilirken, bu kredinin ihracatçılar tarafından yüzde 21 faiz oranı ile kullanılabilmesi Ekonomik Destek Paketi’nde yer aldı.

Diğer taraftan Pakette, ülkede Türkiye Halk Bankası tarafından kullandırılan ve ihtiyacı olan tüm işletmelerin başvurabileceği kredilerin detayları şu şekilde yer aldı:

Esnaf işletme kredisi, yüzde 9,5 faiz oranı ile 60 aya kadar vadeli, azami 275 bin TL; işyeri edindirme kredisi, yüzde 9,5 faiz oranı ile 120 aya kadar vadeli, azami 1 milyon TL; ticari taşıt edindirme kredisi, yüzde 9,5 faiz oranı ile 84 aya kadar vadeli, azami 1 milyon TL; kadın girişimci kredisi, yüzde 16 faiz oranı ile 36 aya kadar vadeli, azami 150 bin TL; genç girişimci kredisi, yüzde 16 faiz oranı ile 36 aya kadar vadeli, azami 350 bin TL.

Sosyal yardım, engelli ve cemile maaşı alanlara bayramlık verilecek

Sosyal yardım ve cemile maaşı alanlara 2 bin TL, engelli maaşı alanlara ise bin TL bayramlık katkı verilecek; ayrıca sosyal yardım ve cemile maaşı alanlara yılda bir kez Ocak ayında yapılan hayat pahalılığı uygulaması, Temmuz ayından itibaren altı ayda bir yani yılda iki kez olarak uygulanacak.

Elektrik tarifeleri

Elektrik tarifelerinde yıl sonuna kadar fiyat artışı yapılması halinde, engelli maaşı ve sosyal yardım maaşı alan vatandaşlara bu artış uygulanmayacak ve 2022 yılı sonuna kadar devlet tarafından karşılanacak.

Sektörlere yönelik olarak elektrik tarifelerine verilecek olan teşvik ile ilgili çalışmalar ise önümüzdeki günlerde sonuçlandırılacak.

Tüm finansman maliyeti Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası tarafından karşılanmak üzere 25 megavat büyüklüğünde güneş enerji santrali kurulmasına izin verilecek ve kurulan bu santral şebekeye dahil edilecek.

Genç girişimcilere destek

Kendisi veya kendileri dahil 5 kişiye kadar çalışanı bulunan genç girişimci (40 yaşa kadar) işveren veya işverenler ile kendi nam ve hesabına çalışan genç girişimci işveren veya işverenlerin, şu an yürürlükte olan yeni Girişimci Destek Paketi’nden faydalanmış olmaması halinde, üç ay boyunca işveren yatırımlarının yüzde 50’si devlet tarafından karşılanacak.

Devlet ve Vakıf malları TL üzerinden kiralanacak

Ekonomik Destek Paketi’nde Devlete ait taşınmazlar ile Vakıflar İdaresine ait taşınmazların tüm kiralamalarının bundan sonraki süreçte Türk Lirası üzerinden yapılması ve her yıl gerçekleşecek enflasyon oranlarına göre artış yapılması yönünde düzenlemeler de yapıldı.

Kredilerin yapılandırılması

Bankalarda borçlu olanların kredilerinin iyileştirilmesi ve/veya yapılandırılması halinde kuralları düzenleyen Yasa Gücünde Kararname’nin süresi 30 Eylül 2022 tarihine kadar uzatıldı

Hayat Pahalılığı

30 Haziran tarihine kadar gerçekleşecek olan hayat pahalılığı oranı, Temmuz ayı itibarı ile maaşlara yansıtılacak ve Temmuz sonu ödenecek.

İşverenlere prim desteği yeniden değerlendirilecek

Mart - Ağustos 2022 tarihleri arası işveren katkı payının yüzde 65’i oranında işverenlere verilen Prim desteğinin devam etmesi konusundaki çalışmalar Ağustos 2022’den sonra yeniden değerlendirilecek.

İhalelerde düzenleme

İhalelerde, müteahhitlerin döviz krizinden dolayı yaşadığı sıkıntıların giderilmesi ve ihalelerin sonuçlanabilmesi adına fiyat farkı uygulanması ile ilgili Tüzükte düzenlemeler yapıldı.

