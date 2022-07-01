‘Kıbrıs’taki durum Avrupa’nın yarası’

Madrid’de gerçekleşen Avrupa-Atlantik Zirvesi’ne katılan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu yemekli toplantıda bir konuşma yaptı. Anastasiadis, Kıbrıs’taki durumun Avrupa’nın yarası olduğunu söyledi.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in konuşmasını gerçekleştirdiği salonda, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğuna dikkati çekti.

Habere göre Rum Yönetimi Anastasiadis, Kıbrıs sorunundan, Avrupa’nın açık bir yarası olarak bahsederken Kıbrıs sorununun çözümünün, geniş bölgenin güvenliği ve istikrarına ilişkin olarak yararlı etkileri olacağını da söyledi.

Anastasiadis ayrıca yemek boyunca diğer katılımcı liderler gibi, Rum Yönetimi’nin AB-NATO arasındaki iş birliği gerekliliği konusundaki görüşlerini ortaya koydu.

Anastasiadis, uluslararası hukuka saygı duyulması gerekliliğinin yanı sıra uluslararası düzeydeki çatışmaların barışçıl bir şekilde çözülmesi gerekliliğini de vurguladı.

Kıbrıs sorununun, Avrupa’da açık bir yarayı teşkil etmeye devam ettiğini söyleyen Anastasiadis, Kıbrıs sorununun gerek uluslararası gerekse Avrupa hukuku ile uyumlu, yaşayabilir ve işlevsel çözümünün, sadece Kıbrıs ve Kıbrıslılar için değil geniş bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından da yararlı etkilere sahip olacağını söyledi.

Anastasiadis açıklamasında ayrıca artan jeopolitik ağırlığı dikkate alındığı zaman AB’nin güvenlik alanındaki tehditlerin sonlandırılması çabasında aktif bir rol oynaması gerektiğini ifade etti.

Biden ve Johnson ile görüştü

Bu arada Rum Haber Ajansı Anastasiadis’in, yemekli toplantı arasında ABD Devlet Başkanı Joe Biden ve Britanya Başbakanı Boris Johnson ile ayrı ayrı görüştüğünü bildirdi. Görüşmelerde Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunması amacıyla yapılan çalışmalardaki çıkmaz dâhil bir dizi konunun ele alındığı duyuruldu.

Anastasiadis Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa -Atlantik akşam yemeği çerçevesinde ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile görüşme ayrıcalığına sahip olduğunu ve görüşme sırasında Ukrayna’daki durumu ele aldıkların belirtti. Etkili olabilmesi için sırasıyla tüm AB ve NATO ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılması gerektiğini vurguladığını belirtti.

Anastasiadis- Biden görüşmesinde Kıbrıs sorununda var olan mevcut çıkmaz üzerinde görüş teatisinde bulunulduğu belirtildi.

Anastasiadis paylaşımda, “ABD hükûmeti ile diğer ortakların yardımıyla Kıbrıs sorununa işlevsel ve yaşayabilir bir çözüm bulunması mümkün olacak” dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptığı görüşme hakkında ise Anastasiadis, kısa görüşmeden memnun olduğunu ifade etti.

Anastasiadis Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması konusunda gelişme sağlanmadığından dolay Britanya Başbakanına uğradığı hayal kırıklığını ifade etti.