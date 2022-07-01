"Demokrasi adına kara bir leke"

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı katıldığı bir televizyon programında,

belediyeler reformu konusunda bugüne kadar hükümetin sürdürmeye çalıştığı süreci, “Demokrasimiz açısından kara bir leke olan tarihi bir kesit” şeklinde nitelendirdi.

Belediyelerin toplum yaşamına direk etkisi bulunduğunu ama hükümetin katılımcı bir anlayışla yürütmesi gereken süreci başarısızlıkla yürüttüğünü iddia eden Harmancı, tüm siyasi partilerin reform niyetinde olmasına rağmen bu konuda bir konsensüs aranmadığını ve belediyelerin işin içine yeterince dahil edilmediğini ileri sürdü.

“Hangi belediyeye hangi şartlarla kim aday oluyor? Bu belirsizlik içerisinde ‘ben adayım’ demek sadece bir mevki, bir makam meraklılığıdır” diyen Harmancı, şöyle devam etti:

“Birincil görevim Başkent Lefkoşa’nın bu belediyeler reformunda bilimin, aklın ve gerçeklerin ışığında hak ettiği şekilde yerini almasıdır. Bunun için de sonuna kadar mücadele edeceğiz. Lefkoşa’nın bulunduğu konum çok nettir; Lefkoşa’nın varlığını, önemini kimse sınamasın, Lefkoşa’nın toplum için ne anlama geldiğini herkes biliyor. Bilimsel çalışmalar doğruyu söyleyecektir, bundan sonraki süreçteki adaylığım da bu reform sürecinden çıkacak sonuçla ilişkilidir. Şu an Anayasa tanımayan ve demokrasiyi bilmeyen bir hükümetle karşı karşıyayız. Lefkoşalıların vermiş olduğu destek ve güvenle, Lefkoşa’nın yani başkentimizin hakkını savunmak için buradayım.”

Süreç boyunca her zaman yapıcı davranmaya çalıştığını ifade eden Harmancı, şöyle devam etti:

“Hem ilgili komiteye hem de tüm milletvekillerine dünyadan örnekler de içeren Tutum Belgesi dahil çalışmalarımızı yazılı olarak ilettim. Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi’nin 219 (2007) ve 452 (2021) Tavsiye Kararları başkentlerin mali yapılarının, belediye ve merkezi hükümetin farklı siyasi partileri temsil ettiği durumlarda bir siyasi çatışma aracı olarak kullanılabildiğini, bu yüzden de başkent belediyelerine özel bir yasal statü verilmesi ve özerkliklerini koruyacak yasal önlemlerin alınması gerektiğini vurgular.”

“9 Milyon TL ek kaynak yaratmak durumundayız”

LTB’nin her ay maaş, sosyal sigorta, ihtiyat sandığı ve vergi için kasasından 10 Milyon TL çıktığını anlatan Harmancı, Ağustos ayında bunun 26 Milyon TL’ye çıkacağını, bu nedenle 9 Milyon TL ek kaynak yaratmak durumunda olduklarını kaydetti. LTB Başkanı Harmancı, Aralık ayından bu yana söz konusu artış oranının yüzde 86’ya ulaştığını söyledi.

“Tahsilatlarda ciddi bir düşüş var. Lefkoşa’da aktif 20 bin öğrenci vardı ancak öğrenci sayısı 5 bine düştü” diyen Harmancı, ekonomik daralma ve yurttaşın ödeme gücünün gerilemesine rağmen belediye ücretlerine 2016’dan beridir zam yapmadıklarını kaydetti.