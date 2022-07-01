KARAR AÇIKLANDI

Yüksek Mahkeme, BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un 2 ay hapis cezasına karşı yapılan istinafın kararını bu sabah açıkladı. Mahkeme Özkurt’un 2 ay hapislik cezasının devamına karar verdi.

Yüksek Mahkeme, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin 7 Haziran 2022 tarihli kararı ile seçim ve halkoylaması yasasında düzenlenen suçla ilgili vermiş olduğu 2 ay hapis cezasına karşı yapılan istinafın kararını bu sabah saat 09.30’da açıkladı.

BRTK ve 5 özel TV kanalının seçim yasaklarına aykırı davranması sonrası, sadece BRTK Müdürü Meryem Özkurt'un ceza alması sonrası, istinaf kararı açıklandı. Özkurt'a alt mahkeme tarafından verilen 2 aylık hapis cezası değişmedi. Meryem Özkurt aldığı 2 ay hapis cezasını çekmeye devam edecek.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022, 10:45