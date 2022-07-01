Durum vahim

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki heyet, Gaziveren ve Doğancı’da üreticilerle bir araya geldi.

Bölge halkının sorunlarını dinleyen CTP heyeti, çözüm önerilerini paylaştı. Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren Tufan Erhürman, “Biz bu halkın, onurlu ve eşit bir şekilde dünyayla bağlanmasını istiyoruz. Bu gidişin başka açılımı yok” ifadelerini kullandı.

Ekonomik koşulların geldiği noktada üretim yapmanın mümkün olmadığının altını çizen Erhürman, başka şeylerin de imkansız hale geldiğini savundu. Lefke bölgesinde yaşayıp Lefkoşa’da çalışan kadınların, işlerini bırakmaya başladığına dikkat çeken Erhürman, “İnsanlarımız üretimden kopuyor, üretim anlamını yitiriyor. Hizmetler sektöründe çalışan insanların aldığı para anlamını yitiriyor” dedi.

Kıbrıslı Türklerin sadece üretimden değil, ekonomiden de kopmaya başladığının altını çizen Erhürman, “Bir halkın üretimden kopması demek, aslında yok oluşa doğru gitmesi demektir. Neresinden baksan elinizde kalan bir yapıya doğru ilerliyoruz” diye konuştu.

Erhürman, sürekli alım gücünün düştüğünü söyledi. Yaşanan sorunların çözümünün olduğuna vurgu yapan Erhürman, Yeşil Hat Tüzüğü üzerinden ilk defa işlenmiş gıdanın Kıbrıs’ın güneyine ihraç edildiğini hatırlattı.

Söz konusu durumu önemli bir açılım olarak niteleyen Erhürman, “Artık burada ürettiğimizi sıfır gümrükle gönderebileceğimiz bir ortam yakaladık. Bizim planlı üretim yapmamız gerekiyor. Küçük adada üretim yapabileceğimiz topraklar maalesef her gün azalıyor. Dışa açılış kapılarını çok daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.

"Sürdürülebilir olmayan Kıb-Tek değil”

Öte yandan Tufan Erhürman, ‘Kıb-Tek sürdürülebilir değildir’ söylemlerini eleştirdi ve “Sürdürülebilir olmayan Kıb-Tek değil, adına hükümet denilen yapıdır” diye konuştu.

Katıldığı bir TV programında soruları yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Bu zihniyet gidecek ve enerjinin nasıl sürdürülebilir olduğunu da herkes görecek” ifadelerini kullandı. Tüm kesimlerin ‘kan ağladığını’ vurgulayan Tufan Erhürman, çıkış noktasının üretimde ve dünyaya açılmakta olduğunun altını çizdi.

Lefke’de üreticilerle ve esnafla bir araya geldiklerini söyleyen Erhürman, bütün kesimlerin kan ağladığı bir dönemden geçildiğine işaret ederek, “İnsanlar hayvanlarını yedirebilmek için, geri kalan hayvanlarını satıyor” dedi.

Yerel yönetimlerle ilgili soruyu da yanıtlayan Erhürman, komiteden kriterlerle ilgili raporun çıkmasını beklediklerini söyledi.

Seçim tarihiyle ilgili Anayasa’nın ihlal edildiğini vurgulayan Erhürman, “Tarihin kara sayfasına geçti” dedi.

Belediyelerin, devlet katkısında, maliyenin oyunuyla çok ciddi giderden mahrum bırakıldığını vurgulayan Erhürman, belediyelerin giderlerinin arttığını fakat gelirlerinin sabit kaldığını belirtti.



Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2022, 09:50