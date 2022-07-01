Kıbrıs Türk Amme Memurları (KTAMS), UBP,DP-YDP Hükmeti’nin Anayasa’nın 120’nci maddesine rağmen, , Anayasa’ya aykırı bir şekilde kamu hizmetlerini taşeron ve mevsimlik işçilere yaptırmakta olduğunu savundu.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“Kamu hizmetlerinde verimliliğin sağlanmasında en önemli ilke olan liyakata dayalı istihdam ne yazık ki şu anda hükümette olan zihniyetin yönetim anlayışında hiçbir zaman yer bulmamıştır. Partizanlığa, adam kayırmacılığa dayalı kamu yönetimi verimlilik açısından ve kamudan hizmet alan halk açsından sürdürülebilir değildir. UBP-DP-YDP Hükümetinin önceliği halka hizmet değil, kendi iktidarını sürdürmek olduğu için her yol mübah sayılmaktadır. Anayasa’ya ve Kamu Sağlık Çalışanları Yasasına aykırı bir şekilde insan hayatı hiçe sayılarak partizanca istihdam edilen mevsimlik işçilere ağır vasıta ehliyeti olmadığı halde ambulans şoförlüğü yaptırılmak istenmektedir.”

Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması ve halka kaliteli kamu hizmeti sunulabilmesi için kamuya yapılacak istihdamların fırsat eşitliğine ve liyakata dayalı yapılmasının şart olduğunu vurgulayan Bengihan, Anayasa’ya ve yasalara aykırı partizanca istihdamlar yerine ihtiyaç olan alanlarda münhal açılarak gerekli istihdamların yapılması konusunda hükümeti sorumlu davranmaya çağırarak, aksi halde hukuk yoluna başvuracaklarını vurguladı.

