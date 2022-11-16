Enerjide önemli adım

Güney Kıbrıs Çevre Dairesi, Greko Burnu bölgesinde güneş parkı inşa edilmesine onay verdi. Güneş parkının 35 bin 373 metrekarelik bir alana inşa edileceği belirtildi. Parkta her biri 700 W güce sahip 4 bin 700 güneş panelinin yer alacağı açıklandı.

Rum basınında yer alan haberlere göre;

Güney Kıbrıs Çevre Dairesinin, Greko Burnu bölgesinde, Ay. Napa Belediyesi sınırları içerisinde bulunan “Mazeri tu Kuku” bölgesine güneş parkı inşa edilmesine onay verdiği haber verildi.

Politis gazetesi, Çevre Dairesinden elde ettiği bilgilere yer veren “Famagusta News” internet sitesine dayanarak, güneş parkının 35 bin 373 metrekarelik bir alana inşa edileceğini yazdı.

Greko Burnunda yer alan “ZEP” ve “EZD” isimli “Natura 2000” ağındaki koruma bölgelerinin, güneş parkının faaliyette bulunması önerilen alanın 300 metre batısında ve güneyinde bulunduğunu kaydeden gazete, önerilen projenin, 3 MWp kapasiteli bir fotovoltaik sisteme sahip bir elektrik üretim ünitesinin inşasıyla ilgili olduğunu ve her biri 700 W güce sahip 4 bin 700 güneş panelini içerdiğini ekledi.

