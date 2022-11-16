Yine karanlık, 6 saat elektrik yok

Ülkenin siyasileri 39 yılı geride bırakan KKTC’nin sonsuza dek yaşatılacağını açıklarken, bu kadar uzun sürede çözümlenmeyen elektrik sorunu ‘bayram kutlamalarında’ bile gündemden düşmedi. El-Sen tarafından yapılan açıklamada, Teknecik santralinde bir günlük yakıt kaldığı belirtilirken, bu açıklamayı doğrulayan Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin paşa, AKSA’dan yakıt alınacağını bildirdi.

Elektrik Kurumu’ndan yapılan bir başka açıklamada ise Girne’nin hemen tüm bölgelerinde bugün 09.00’dan itibaren uzun sürekli elektrik kesintisi olacağı belirtildi. “Acapulco Hotel, Çatalköy Sanayi Sitesi, Elexus Hotel civarında 5 saat, Alsancak ve Lapta taraflarında ise 6 saat süreyle elektrik kesintisi yaşanacak.

El-Sen: Yine Teknecik yakıtsız

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), önceki gün itibarıyla Teknecik Elektrik Santrali’nde yakıt kalmamasından dolayı santralin durma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu öne sürdü.

El-Sen’den yapılan açıklamada, TPIC’ten yakıt alımının daha önce Bakan Erhan Arıklı’nın döneminde de denendiği ancak bir sonuç alınamadığı, buna rağmen, ısrarla aynı yolun denendiği belirtilerek, “Sonuç ortada. Gemi veya TPIC yok. Geminin ne zaman Teknecik Elektrik Santrali’ne geleceği de belli değil” denildi.

Üretilen kararlarla, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nu (Kıb-Tek) zarara uğratmaya devam edildiği ileri sürülen açıklamada, “Kıb-Tek halkın malıdır ve bu kadar üzerinden rant sağlamanıza asla müsaade etmeyeceğiz. Bu olanlar ışığında yargı önünde hepiniz hesap vereceksiniz” ifadeleri kullanıldı.

Paşa: Bir günlük yakıt kaldı, AKSA’dan alınacak

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa, Teknecik’te bir günlük yakıt kaldığını ancak bugün AKSA’dan "2 bin ton yani 6 günlük yakıt" alınacağını açıkladı. TPIC’ten akaryakıt alınmasıyla ilgili olarak da Paşa, geminin hava durumuna göre cuma veya cumartesi günü ülkeye gelmesinin beklendiğini vurguladı.

Paşa, 2 bin ton yakıtın KKTC’nin 6 günlük ihtiyacını karşıladığını belirtti.

TPIC’ten yakıt alımıyla ilgili sıkıntı olduğu yönündeki iddiaları da yanıtlayan Paşa, iddiaların yanlış olduğunu, TPIC’le uluslararası bir anlaşma imzalandığını söyledi.

KKTC’ye yakıt getirecek gemiyi takip ettiklerini, ilgili firma yetkilileriyle de görüştüklerini ve şu anda geminin Marmara’da bulunduğunu ifade eden Hüseyin Paşa, denizin durumuna göre geminin cuma ya da cumartesi günü ülkeye gelmesinin beklendiğini açıkladı.

Yakıt alımıyla ilgili karar Resmi Gazete’de

Bakanlar Kurulu’nun aldığı ve Resmi Gazete’de yayımlanan AKSA’dan akaryakıt alımıyla ilgili karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun kararı doğrultusunda, mevcut yakıt stoku dikkate alındığında, akaryakıt temininde yaşanan sorunlar nedeniyle, Kıbrıs Türk halkına elektrik arzının sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için, 2 bin metrik ton akaryakıtın, acil yakıt ihtiyacını karşılayabilecek tek firma olan AKSA Enerji firmasının depolarındaki ortalama Platts bedeli olan fiyattan Kıb-Tek tarafından satın alınması ve ödenmesi ayrıca, alınan bu yakıtın taşımacılığı yapabilecek niteliklere haiz tek şirketten, Kıb-Tek tarafından hizmet alınmasına ve ödemesine karar verdi.”