‘Öfke doluyuz’

Güney Kıbrıs’ta KKTC’nin kuruluşu yıl dönümü nedeniyle her yıl olduğu gibi bu yıl da protesto gösterileri düzenlendi. Kuzey Lefkoşa’da önceki gün 2022 öğrencinin TC ve KKTC bayrağı taşımasının ardından güneydeki eylemlerde özellikle öğrencilerin boy göstermesi dikkat çekti.

Güney Kıbrıs Öğrenci Koordinasyon Komitesi ve Kıbrıs Öğrenci Birlikleri Federasyonu tarafından

Larnaka, Baf, Lefkoşa ve Gazimağusa’da gerçekleştirilen protesto gösterilerinde ellerinde Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunan bayrağı taşıyan öğrenciler, KKTC’nin kuruluşunu kınadı.

Gazimağusa’da ara bölgeye yürüyen protestocular, BM yetkililerine mektup verdi. Cyprusmail’de yer alan habere göre; mektupta statükonun Kıbrıslıların geleceği için son derece tehlikeli olduğu belirtilirken, “Yaşadığımız adaletsizliğe karşı öfkemizi, çaresizliğimizi ve kırgınlığımızı göstermek için gösteri yapıyoruz ”ifadelerinin yer aldığı bildirildi.